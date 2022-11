Horario y recorrido de la manifestación por el 25-N en Jerez

Este viernes, 25 de noviembre, se conmemora el Día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, y, de entre todos los actos previstos en esta jornada tan especial, destaca la manifestación que se celebrará en las calles del centro de Jerez de la Frontera.

La marcha de este viernes 25-N estará encabezada por un pancarta con el lema 'Que la inyección del machismo no nos detenga', una máxima escogida este año "por esta nueva forma de violencia machista que es la sumisión química, por el temor cuando salimos a disfrutar de nuestro tiempo de ocio, por el miedo presente en nosotras y en nuestras familias, y no podemos dejar que esto siga sucediendo, y que el miedo nos detenga. No vamos a volver al ámbito privado”, explica la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago.

La vicepresidenta del Consejo Local reivindica que "tenemos que detener esta nueva forma de machismo, vivimos en una sociedad en la que la violencia machista tiene que ser denunciada a nivel social, y político".

Horario de la manifestación

El primer acto de esta jornada reivindicativa por el 25-N arrancará con la colocación de la Pancarta ‘Contra las Violencias Machistas’ en la fachada del Ayuntamiento de Jerez, a las 17.45 horas, como compromiso de adhesión a la Primera Manifestación Estatal contra las Violencias Machistas.

A continuación, a partir de las 18:00 horas comenzará la manifestación desde las puertas del Consistorio en una convocatoria, organizada por el Consejo Local de las Mujeres, en coordinación con el Ayuntamiento de Jerez.

Recorrido de la manifestación

El itinerario será el siguiente: salida desde la calle Consistorio y continuando por Plaza del Arenal, Corredera, Porvenir, Madre de Dios, y Minotauro, para regresar por Medina, Honda, Rotonda de los Casinos, Larga y Plaza del Banco.

El templete de la plaza del Banco será escenario de la lectura de un Manifiesto, a cargo de dos vocales del Consejo Local de las Mujeres. Tras la lectura del manifiesto, todas las personas participantes tendrá la oportunidad de participar en un acto simbólico sorpresa, en el que se visibilizará ese afán de la sociedad de unir compromiso y sororidad para erradicar las violencias machistas.