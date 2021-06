Los bares de Jerez “perderán un 50% de ingresos con este horario”

La hostelería local clama a la Junta por una apertura total de horarios de cara a la temporada de verano que comenzará en apenas tres semanas. En caso contrario, así lo avisan, la mitad de la rentabilidad del negocio hostelero quedará perdido. “Las razones -según apunta Alfredo Carrasco, uno de los tres consejeros de Horeca en Jerez- se basan en que con el buen tiempo y las altas temperaturas las costumbres de los consumidores de Jerez y de toda Andalucía cambian”. Se refiere en concreto al hecho de que el contexto de un negocio hostelero tiene dos vertientes muy distintas a la hora de hablar de su explotación dependiendo de si se trabaja en invierno o, por el contrario, en verano.

Las diferencias son enormes, relata Alfredo Carrasco: “En invierno la clientela acude a mediodía, por las tardes, y regresa a sus hogares cuando cae la noche. Ahora es justamente al contrario. Cuando los clientes salen es a horas más tardías, por las tardes-noches, a partir de la anochecida. Y si tenemos que seguir cerrando a las doce el negocio se nos viene a pique”, apunta el consejero de Horeca y presidente de la Asociación Jerezana de Hostelería.

Alfredo Carrasco: “Con el buen tiempo los hábitos del cliente cambian”

En la actualidad, una vez que las restricciones por el coronavirus se han relajado, “la hostelería de la ciudad se encuentra en estos momentos a un 70-80% del rendimiento que se podría ver reducido a la mitad si no tenemos más remedio que cerrar a diario a las doce de la noche”.

Es evidente que con la llegada del verano las exigencias de la hostelería son mayores. Es por ello que se ha vivido “con decepción” el hecho de que la Junta haya retrasado aún dos semanas la adopción de las ansiadas ‘medidas de verano’. En el sector no se entiende pues consideran que “cuando nosotros cerramos, con la libertad de movimientos, los clientes se marchan a otros lugares donde la seguridad es ínfima o nula, como son reuniones en parques o fiestas domiciliarias. En bares y restaurantes las medidas de aforo, distancia y sanitarias se cumplen de forma estricta. Fuera no es así”.

Alfredo Carrasco destaca que “el sector está deseando volver a la normalidad, disponer de su horario habitual, el hecho de estar abiertos hasta las doce no vale para el verano. Tenemos fe en que se corrija, que se vuelva a los horarios habituales. Somos garantes de la seguridad ante la pandemia, pues en nuestros establecimientos se cumplen las medidas de distancia, los aforos en mesas y en el interior locales”. Carrasco destaca incluso el hecho de que “cuando cerramos los clientes siguen en la vía pública, algo que no tiene sentido contra las limitaciones horarias. Lo que se está provocando es un efecto embudo, multitud de personas un fin de semana que se ven arrojadas de bares y restaurantes y que buscan un lugar donde tomarse una copa. Y entonces concentran en determinados negocios o acaban en casas y plazas donde no hay medidas como dije con anterioridad”.

Desde el sector hostelero de Jerez se tiene absolutamente claro que “si hay que seguir cerrando a las doce de la noche cuando la gente se echa a la calle a eso de las diez el verano lo podemos dar por perdido”.

Además, a todo ello hay que añadir que este verano, con las vacunaciones masivas y la apertura de los espacios aéreos todo apunta a que se empezará a cosechar todo aquello que quedó perdido hace quince meses cuando se declaró la pandemia.