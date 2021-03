La hostelería clama contra el cierre de la provincia hasta el 9 de abril

Los comerciantes y los hosteleros tienen opiniones divergentes sobre la ampliación de horario decretado por la Junta a partir de este viernes. Los primeros consideran que esa apertura ampliada da confianza a los clientes mientras que los hosteleros lamentan que el horario sigue sin permitir a bares y restaurantes completar el turno de cenas, perdiendo de esta forma una importante parte de sus ingresos.

Antonio de María, presidente de la organización hostelera provincial Horeca, considera que poder cerrar a las 22,30 “por un lado ha estado muy bien, ya que a los que cenen temprano se les podrá atender, pero para nuestros horarios típicos de Andalucía no es suficiente. Esa hora de más les viene bien a los bares, pero no a los restaurantes”. De María recuerda igualmente que “las discotecas y bares de copas siguen sin ser equiparados a la hostelería para poder abrir y realizar su trabajo”. En lo que se refiere a los hoteles (con la mayoría de ellos cerrados) “podrán abrir pero no se van a poder aprovechar de unas buenas semanas al estar cerrada la provincia”.

Donde Horeca se muestra más crítica es a la hora de enfrentarse a la certeza de que la provincia va a estar cerrada hasta el 9 de abril. “A la Junta de Andalucía siempre se le ha llenado la boca diciendo que la situación se iba a mirar semana a semana y que dependiendo de los datos se iría abriendo o cerrando la mano. Ahora llegan y dicen desde la Junta que hasta el 9 de abril no se abre la provincia, es decir, que hay decisiones tomadas pase lo que pase y eso nos ha disgustando muchísimo”.

La hostelería en pleno se ve afectada porque “antes se iba a legislar cada siete días y ahora se saltan tres semanas. No es de recibo -continúa De María- pues una cosa es la Semana Santa y otra muy distinta el nivel de contagio”.

En opinión del presidente de Horeca “la Junta debería cerrar las provincias más afectadas por los contagios. En nuestra provincia, por ejemplo, no es correcto. Hay buenos datos y se debería permitir viajar entre provincias con bajos contagios. Ahora no vale el café para todos cuando podríamos abrir la provincia perfectamente”.

Para terminar De María denuncia que “al BOJA no llegan para colmo las ayudas de 3.000 euros a la hostelería, ni las ayudas para hoteles de hasta 300.000 euros. En el sector hacen falta ya ingresos en la cuenta corriente para llegar al verano porque si no es así muchos se quedarán por el camino”.

Por su parte, Nela García, presidenta de Acoje, destaca que “la ampliación de horarios siempre es positiva pero afecta de forma diferente a los sectores”. Así, señala que “para el comercio normalmente las ventas entre las 21,30 y las 22,30 no son relevantes, pero es importante estar abiertos. La confianza de los clientes se ha visto reforzada esta última semana”. Igualmente destaca que “estos horarios benefician a los servicios culturales y a los espectáculos, pues les amplía las posibilidades de trabajo”. Sobre la hostelería de la ciudad considera que “depende sobre todo de la especialización de cada establecimiento. Considero que es buena esta ampliación para bares y lugares donde se dispensen cenas rápidas, pero para los restaurantes es distinto”. Se refiere al hecho de que “no les es rentable poner en marcha un servicio de cocina y de sala para cerrar a las 22,30. Además, en Jerez se asocia ir a cenar con un acto de carácter social, tranquilo, empezando a las nueve o más tarde y con estos horarios no se puede”.

La presidenta de Acoje destaca igualmente que “la limitación provincial merma la demanda andaluza además de la internacional. Esperábamos que hubiera aperturas interprovinciales, lo cual habría abierto las puertas de Jerez a clientes de otras provincias. La oferta está más limitada y desgraciadamente ha habido pre-reservas que han sido anuladas”.

A nivel de mensaje, Nela García manifiesta que “es importante seguir apelando a la responsabilidad, los pasos positivos no pueden revertirse, sería inadmisible tener que volver a cerrar. Así lo trasladamos a las autoridades. Hay que ir tomando medidas para evitar nuevos cierres”.