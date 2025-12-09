El Hospital de Jerez avanza en la humanización de sus espacios con ‘Coloreando Vidas’

La delegada territorial de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, ha asistido a la firma del convenio entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, y la Asociación ‘Coloreando Vidas’, una entidad que vuelve a reafirmar su compromiso con la mejora del entorno asistencial de los pacientes del Hospital Universitario de Jerez. El acuerdo ha sido rubricado por la gerente del Área, Lourdes García, y por Fernando Quirós, representante de la entidad; también ha asistido el delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo.

Pajares y Sampalo, acompañados de García y Quirós, han visitado la zona de Oncología del hospital jerezano que será objeto de renovación, conociendo de primera mano las necesidades del espacio y el alcance de las mejoras previstas para favorecer un entorno más amable, confortable y adaptado a las personas que reciben tratamiento en estas unidades. Allí han estado también el jefe de Servicio de Oncología Médica, Jesús Corral, y el director Económico y de Servicios Generales, José María Mateos.

El convenio contempla la financiación íntegra del proyecto por parte de ‘Coloreando Vidas’, que asumirá la redacción técnica, la ejecución de las intervenciones y la incorporación del mobiliario, la decoración y el equipamiento necesario. Una vez finalizadas las mejoras, todos los elementos quedarán integrados en la infraestructura del SAS para su uso y mantenimiento.

La delegada territorial ha destacado la importancia de esta colaboración, subrayando “el valor de iniciativas que contribuyen a mejorar la experiencia de los pacientes, especialmente en áreas donde la estancia puede ser prolongada”. En este sentido, ha aseverado, la humanización “también implica mejorar los espacios en los que se desarrolla la atención, y este proyecto supone un avance significativo para quienes reciben tratamiento en el Hospital de Jerez”.

Tanto la delegada como la gerente han trasladado su agradecimiento a Fernando Quirós y a la Asociación ‘Coloreando Vidas’ por “su compromiso, sensibilidad y disposición para contribuir de manera altruista al bienestar de los pacientes del Área”.