Tres incendios de vehículos en Jerez en poco más de 24 horas

Estado en el que quedó uno de los vehículos afectados por el fuego, esta madrugada.

Bomberos del parque de Jerez han intervenido este fin de semana, con pocas horas de diferencia, en dos incendios de vehículos. En concreto, sobre las 20:30 horas del domingo se dio aviso del incendio de un camión estacionado en la calle Rodrigo de Jerez, en la zona sur. Como consecuencia del fuego, la cabina del vehículo quedó totalmente calcinada. Afortunadamente no se registraron daños personales.

Tal como informaron desde el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, para esta intervención se desplazaron cuatro efectivos con una autobomba urbana pesada (U-40).

Los bomberos, durante su intervención en la calle Rodrigo de Jerez.

Por otra parte, durante la madrugada de este lunes, sobre las cuatro de la mañana, se produjo un nuevo aviso en el parque de Jerez. En concreto, se debió al incendio de un vehículo estacionado en la calle Rangel. Tal como informaron desde el Consorcio, el coche quedó calcinado en la zona del motor y el fuego afectó también a un segundo vehículo aparcado delante. Tampoco hubo daños personales en este caso.

Intervención en la calle Rangel.

En este segundo sucesos intervinieron cuatro efectivos con una autobomba rural pesada (R-32).

Hay que recordar que en poco más de 24 horas en la ciudad se han registrado tres incendios de vehículos, ya que la madrugada del domingo también ardió una furgoneta en el polígono El Portal.