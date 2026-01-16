El Hospital de Jerez finaliza la mejora integral de sus ocho quirófanos

El equipo médico durante una intervención en uno de los quirófanos renovado del Hospital de Jerez.

El Hospital Universitario de Jerez, en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, ha finalizado la actuación de mejora integral de sus ocho quirófanos, que ya se encuentran plenamente operativos tras completarse con éxito todas las fases previstas.

Esta intervención se enmarca en el Acuerdo Marco de Obras de Reparación, Restauración, Rehabilitación y Conservación de Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en la provincia de Cádiz, y ha tenido como objetivo principal reforzar las condiciones de funcionamiento de una de las áreas más críticas del centro hospitalario. La inversión ha ascendido a 42.000 euros.

Las actuaciones realizadas han incluido la reparación integral de los paramentos, la instalación de un revestimiento específico de policarbonato antibacteriano en las zonas más expuestas y la aplicación de pintura técnica especializada. Estos materiales, indicados para entornos hospitalarios, aportan mayor resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Asimismo, los techos han sido renovados con un acabado que mejora la luminosidad y el confort visual en el entorno quirúrgico.

Los trabajos se han desarrollado de forma planificada en tres fases durante el periodo navideño, con el fin de minimizar el impacto en la actividad asistencial. Esta organización ha permitido mantener la continuidad del servicio, evitando la intervención simultánea en todos los quirófanos. De esa forma, cada fase ha incluido obra, limpieza técnica especializada, muestreo microbiológico y validación higiénico-sanitaria, garantizando que cada quirófano retomara su actividad tras cumplir con todos los estándares exigidos de seguridad para los pacientes.

Esta actuación contribuye a mejorar el confort y las condiciones de trabajo en una zona esencial del hospital, facilitando el desarrollo de la actividad quirúrgica diaria. Así, la culminación de esta actuación supone una mejora notable en una de las áreas más importantes del centro y refuerza el compromiso del centro con la calidad asistencial y la seguridad del paciente.