El Hospital de Jerez implanta una técnica avanzada de radioterapia para proteger el corazón y los pulmones

El Hospital Universitario de Jerez, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha incorporado una técnica avanzada de radioterapia denominada inspiración profunda mantenida (Deep Inspiration Breath Hold, DIBH), que permite disminuir de forma significativa la dosis de radiación que reciben el corazón y los pulmones durante determinados tratamientos. Hasta la fecha, más de 60 pacientes se han beneficiado ya de esta modalidad en el centro.

La puesta en marcha de esta técnica ha sido posible gracias a la modernización tecnológica de la Unidad de Radioterapia. En mayo de 2024, el hospital incorporó un segundo acelerador lineal de electrones, adquirido en el marco del Plan INVEAT (Inversión en Equipos de Alta Tecnología) y financiado con fondos europeos. Además, la unidad ha sumado sistemas de radioterapia guiada por superficie en ambos equipos, una tecnología que permite controlar en tiempo real la posición del paciente durante la sesión y aumentar la precisión del tratamiento.

Gracias a estos avances, se aplica la técnica DIBH, que consiste en administrar la radioterapia mientras la persona realiza una inspiración profunda y mantiene la respiración durante unos segundos. En ese momento, el tórax se expande y aumenta la distancia entre el corazón y la zona a tratar, lo que contribuye a proteger los órganos cercanos, especialmente el corazón y el pulmón izquierdo en el caso de tumores de mama izquierda.

Para garantizar su correcta aplicación, las personas candidatas reciben indicaciones para practicar la respiración previamente y el equipo clínico valora su idoneidad durante la tomografía computarizada (TC) de planificación.

La implantación de la inspiración profunda mantenida y de los sistemas de guiado por superficie ha requerido la coordinación de profesionales de Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria, Enfermería y técnicos especialistas, asegurando en todo momento los estándares habituales de calidad y seguridad asistencial.

La experiencia acumulada y los resultados preliminares se han presentado recientemente en el XXIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Cancerología, celebrado el pasado febrero en Sevilla. El estudio mostró una adecuada cobertura del volumen de tratamiento y una reducción significativa de la dosis al corazón, con un incremento mínimo del tiempo por sesión, aproximadamente de dos minutos.

Las personas que pueden obtener un mayor beneficio de la técnica DIBH son aquellas con cáncer de mama izquierda, especialmente si presentan factores de riesgo cardiovascular y siempre que tengan capacidad de mantener una apnea estable durante el tiempo necesario.

Esta incorporación se enmarca en la apuesta del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz por la innovación tecnológica y la mejora continua de la calidad asistencial. La actualización de equipamientos y la implantación de nuevas técnicas permiten ofrecer a la ciudadanía tratamientos cada vez más precisos, seguros y adaptados a las necesidades de los pacientes, reforzando el compromiso del sistema sanitario público andaluz con una atención sanitaria de excelencia.