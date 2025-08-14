En el Hospital de Jerez "se ha logrado una reducción del 82% en el número de pacientes fuera de garantía quirúrgica"

El sindicato CCOO ha denunciado problemas en el quirófano del Hospital de Jerez por "falta de material y personal". Tras la denuncia, la delegación territorial de Salud ha asegurado que el centro "ha adoptado una serie de medidas organizativas y operativas para garantizar la continuidad de la actividad quirúrgica y la seguridad asistencial durante los meses de verano, lo cual le ha permitido mantener un nivel de actividad quirúrgica equivalente al del año anterior".

Además, asegura que "se ha logrado una reducción del 82% en el número de pacientes fuera de garantía quirúrgica con procedimientos incluidos en los decretos de tiempos máximos, comparando los datos de junio de 2025 con los del mismo mes de 2024. Esta mejora se ha conseguido manteniendo como eje prioritario la seguridad del paciente en todas las actuaciones del bloque quirúrgico".

En cuanto a recursos materiales, la delegación aclara que el Hospital de Jerez "dispone de un sistema automatizado de reposición de material protésico, que asegura el abastecimiento continuo de forma habitual". "Las incidencias puntuales detectadas han sido consecuencia de causas técnicas ajenas al centro y no han provocado retrasos ni suspensiones en la programación quirúrgica", han añadido.

Respecto a los recursos humanos, "se ha reforzado el bloque quirúrgico con profesionales de plantilla con experiencia específica en área quirúrgica, así como con contrataciones realizadas a través de la bolsa específica de enfermería habilitada para el plan de vacaciones. Esto ha permitido mantener la cobertura con personal cualificado y competente".

Por otro lado, aclaran que, tal y como establece el Plan Vacacional del centro, "entre el 15 de julio y el 15 de septiembre se suspende la actividad quirúrgica en horario de tarde, concentrando la programación quirúrgica en el turno de mañana. La supervisión y jefatura del bloque quirúrgico se aseguran que la planificación sea eficiente, con el cumplimiento tanto de la actividad programada como de la atención urgente".

Durante este periodo, y coincidiendo con la reducción planificada de actividad, "se está ejecutando un plan de mejoras estructurales en el servicio de esterilización, centrado en reforzar los sistemas de trazabilidad y control del material quirúrgico. Estas actuaciones se han desarrollado sin generar ninguna incidencia ni alterar la programación quirúrgica habitual, reforzando aún más la seguridad del paciente en el bloque quirúrgico".

Así las cosas, el Hospital Universitario de Jerez "reitera su compromiso con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la eficiencia en la gestión sanitaria, y agradece el esfuerzo y dedicación de todos sus profesionales durante este periodo clave para el mantenimiento de la actividad".