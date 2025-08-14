El Hospital Universitario de Jerez mejora la accesibilidad en Oftalmología con un innovador modelo de atención

El Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Jerez ha implantado un nuevo circuito asistencial para mejorar la accesibilidad de los pacientes derivados desde Atención Primaria, reduciendo los tiempos de espera y optimizando el uso de los recursos profesionales disponibles. Con el nombre de Proyecto Quixote, esta iniciativa se basa en un modelo previamente desarrollado en el Hospital Mancha Centro (SESCAM) y adaptado a la realidad del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

El proyecto organiza la atención en dos fases claramente diferenciadas, lo que permite agilizar el proceso sin comprometer la calidad clínica. En una primera fase, los pacientes de Atención Primaria son atendidos por personal de enfermería específicamente formado, en el centro de salud La Serrana, donde se realiza un cribado completo mediante pruebas diagnósticas funcionales estandarizadas: agudeza visual, tonometría, paquimetría, retinografía, OCT de mácula y nervio óptico, entre otras. Todo el proceso se apoya en tecnología automatizada y queda debidamente registrado en formato digital.

En la segunda fase, los oftalmólogos revisan la información recogida y elaboran un informe clínico individualizado que incluye el juicio diagnóstico y recomendaciones claras y comprensibles para el paciente. Según el resultado, se decide su alta, la necesidad de una cita preferente o, en casos justificados, una atención urgente.

Desde su puesta en marcha a mediados de marzo, el Proyecto Quixote ha demostrado una destacada capacidad para mejorar la accesibilidad a la atención oftalmológica. Así, más del 35% de los pacientes evaluados han sido dados de alta, mientras que el 65% restante ha sido derivado a consultas de subespecialidades en función del criterio clínico. Esta organización permite una asignación más eficiente de los recursos y una atención más ágil y dirigida.

Este modelo contribuye significativamente a reducir los tiempos de espera, mejorar la eficiencia asistencial y optimizar la experiencia del paciente, al evitar desplazamientos innecesarios al hospital y aliviar la presión sobre las agendas presenciales.

Además, ha permitido una detección precoz de patologías oculares, clasificando al 9,9% de los pacientes como preferentes para atención especializada y al 0,5% como casos urgentes que han requerido actuación inmediata. Así, se refuerza el enfoque preventivo y se mejora la calidad global de la asistencia.

Coordinación asistencial desde Atención Primaria

Una vez elaborado el informe clínico, los pacientes reciben un aviso por SMS en el que se les informa sobre su situación asistencial (alta, cita a 3 o 6 meses, atención preferente o urgente) y sobre la disponibilidad del informe en su centro de salud de referencia. Esta información también está accesible para los médicos de familia a través del sistema Diraya, lo que garantiza una coordinación fluida entre niveles asistenciales.

Gracias a este enfoque, la experiencia del paciente mejora notablemente: el proceso resulta más rápido, personalizado y menos invasivo, facilitando el acceso a la atención especializada desde el entorno más cercano a su domicilio.

El Hospital Universitario de Jerez prevé consolidar y ampliar el Proyecto Quixote mediante la incorporación de nuevos recursos humanos y tecnológicos, así como la automatización de procesos administrativos. El objetivo es extender este modelo eficiente, seguro y centrado en el paciente a otros dispositivos asistenciales del Área Sanitaria.