La subida del recibo de la luz se come los beneficios de los bares

Apaga y vámonos. El tarifazo eléctrico pone contra las cuerdas a muchos establecimientos hosteleros, a los que no les cuadran las cuentas ante el incremento paulatino del recibo de la luz, que en algunos casos llega a superar incluso el precio de alquiler de los locales.

"La situación empieza a ser insostenible", asegura Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez que representa a un centenar de bares y restaurantes de la ciudad de los que ha recibido multitud de quejas por un incremento que en algunos casos duplica los importes abonados por las mismas fechas un año atrás.

El responsable hostelero, igualmente afectado por la subida, expone el caso de 'Alfredo Café & Copas', establecimiento de su propiedad en la avenida Lola Flores, que en los cuatro últimos meses ha tenido que hacer frente a un incremento medio del recibo de la luz del 186% -ver tabla anexa-, que le ha supuesto un desembolso de 3.552 euros más que en el mismo periodo de 2020.

Sólo en el mes de octubre, según los datos facilitados por este hostelero, la factura se ha disparado por encima del 227% tras pasar de los 921 euros que pagó el año pasado a los más de 2.100 del presente ejercicio, lo que se traduce en un sobrecoste de 1.178 euros.

Carrasco recuerda que la escalada del recibo de la luz se une a la subida generalizada de precios que está asumiendo el sector, que "apenas ha tenido dos meses buenos para recuperarse de la pandemia, de la que viene muy tocado y en lo que lo ha pasado muy mal".

Hostelería de Jerez denuncia que la factura de la luz se ha convertido en el principal gasto para muchos establecimientos al margen de las nóminas, y es que algunos asociados están pagando más por el suministro eléctrico que por el alquiler de los locales, por lo que alerta de posibles recortes de plantilla a partir de enero y de cierres a más largo plazo si persiste la actual tendencia alcista motivada por el incremento del precio en el mercado mayorista eléctrico.

El panorama después de las fiestas de Navidad pinta muy negro, ya que "el problema va a ser la cuesta de enero, hasta la entrada de la primavera, porque la subida de precios también afecta a las familias y de lo primero que se quitan para reducir gastos es del ocio, que no es una primera necesidad como el comer".

El presidente de la asociación señala en este sentido que los negocios hosteleros, por norma general, no echan el cierre a las primeras de cambio, porque sería la "ruina total". Los hosteleros "intentan resistir por muchas deudas que arrastren para no verse en la calle y sin ningún tipo de ayuda", explica Carrasco, quien añade que "posiblemente, los establecimientos que arrastran más problemas de la pandemia terminarán cerrando en cuestión de dos años cuando ya no tengan de donde tirar".

Esto no impide que pueda haber ajustes de plantilla antes, y "no por falta de trabajo", puntualiza, pues aunque muchos establecimientos, entre ellos el suyo, hayan mantenido el personal por el incremento de las ventas tras el levantamiento de las restricciones del covid, "cada vez es más complicado hacer frente a los gastos y al pago de las nóminas sin entrar en pérdidas".

Carrasco sostiene que el incremento del recibo se debe en exclusiva al tarifazo eléctrico –el precio del kilowatio–, toda vez que "el consumo es el mismo que el año pasado", al menos en su caso, pues sosiene que "no he comprado maquinaria nueva y únicamente he cambiado los aparatos de aire acondicionado, que tenían veinte años y consumían más que los nuevos".