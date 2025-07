Hosteleros y caseteros confían en que sus propuestas para la Feria de Jerez 2026 "no caigan en saco roto"

Encaminados pero atentos. Hosteleros y titulares de casetas han mostrado su satisfacción por el encuentro mantenido días atrás con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, de cara a trabajar en la próxima edición de la Feria. Una cita a la que acudieron Alfredo Carrasco, en representación de los hosteleros; Álvaro López de Carrizosa y Javier Cáliz, por parte de las casetas tradicionales, y por la nueva Asociación de Caseteros de la Feria de Jerez (CAFEJE), Jesús Viloita, Virginia Naranjo y Abraham Lanza.

En la reunión, Pelayo invitó a los caseteros y hosteleros a leer de nuevo la ordenanza creada para la pasada Feria, que generó tanta polémica, para que, en una futura reunión, se presenten propuestas a la misma con modificaciones o mejoras. "Tenemos la posibilidad así de estudiarnos bien de nuevo la ordenanza y que de aquí a finales de agosto reseñemos los artículos que necesitan una mejor explicación porque estén un tanto enrevesados. Creemos que esto es un rodaje y hasta que no pasen un par de años... Pero lo fundamental es el cambio del albero, que ya este año lo van a hacer, y eso será una maravilla para todo el mundo", apuntó López de Carrizosa.

Hosteleros y caseteros han agradecido la disposición del Ayuntamiento para acercar posturas y llegar a acuerdos en la nueva normativa de la Feria del Caballo y han adelantado una serie de peticiones al respecto, como la necesidad de replantear la instalación de aires acondicionados en las casetas, que por ley había que ubicarlos dentro en detrimento del espacio; la mejora de paneles y vallas, "que a veces nos llegan en malas condiciones". También han demandado que la poda de árboles se haga con antelación y que no coincida en tiempo con el montaje de la Feria. "Dentro de que la Feria ha estado un 90% mejor que la de 2024, sigue habiendo algunas casetas que se resisten a cumplir la normativa de la música y todo el mundo saben cuáles son", añadieron desde la asociación de casetas tradicionales.

Por su parte, Jesús Viloita ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento con esta reunión, "que pedimos que se celebrara una vez pasada la Feria para analizar en profundidad la nueva normativa, que tantas dudas nos generó, y poder trabajar ahora con tiempo, saber a qué debemos atenernos, cuáles son las soluciones y ver qué cosas podemos mejor para la Feria de 2026".

Durante el encuentro con la alcaldesa, "también se hizo una valoración de la pasada Feria, que creemos que fue muy buena en cuanto a números se refiere, pero también hubo afectados por los cambios de ubicación, ya que facturaron menos. Es algo que hemos trasladado a la alcaldesa y esperamos que en una futura reunión se pueda replantear que estas casetas vuelvan a su sitio original o, en su defecto, buscar otra solución. Creemos que los cambios de ubicación no puede ser aleatorios y hay que tener en cuenta la antigüedad de la caseta". A pesar de que "hay cosas que mejorar", Viloita destaca que la Feria del Caballo "puede ser la mejor Feria que haya en España, por no decir del mundo. Así que no debemos descuidarla y mejorar todas las cosas que se pueda".

Hosteleros, caseteros y Ayuntamiento mantendrán una nueva reunión en los próximos meses para valorar de nuevo las demandas y propuestas presentadas. "Estamos satisfechos porque siempre que nos escuchen para nosotros es importante. Dijeron que nos iban a recibir después de la Feria y así ha sido. Vamos a trabajar en común y esperamos que nuestras propuestas no caigan en saco roto".