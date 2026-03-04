Hoteles HACE y Fundación Adecco: 5 años impulsando la inclusión laboral en Cádiz

Por quinto año consecutivo, Hoteles Andaluces con Encanto renueva su compromiso con el empleo para las personas con discapacidad, y revalida su alianza con la Fundación Adecco con un objetivo conjunto: que el turismo no solo ofrezca descanso y bienestar, sino también oportunidades para las personas que más lo necesitan. Una colaboración que sitúa la diversidad en el centro y que también forma parte de la experiencia que viven los huéspedes de los cuatro hoteles y el Ecoresort del grupo hotelero en la provincia de Cádiz.

En el acto de renovación del acuerdo han participado, Jan De Clerck, presidente de Hoteles Andaluces con Encanto; Sophie De Clerck, directora general de Hotel Playa de la Luz y Hotel Duque de Nájera; Borja Peña Dorronsoro, director financiero del grupo; y José Antonio Payán, director regional de la Fundación Adecco en Andalucía.

Fue en 2021 cuando se inició la vinculación de Hoteles Andaluces con Encanto con el proyecto social #EmpleoParaTodas las personas de la Fundación Adecco. En principio se limitaba al Hotel Playa de la Luz, pero actualmente alcanza a todos sus establecimientos. Este programa trabaja para facilitar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, impulsando su empleabilidad y fomentando entornos profesionales más sensibilizados, diversos e inclusivos

Un compromiso que forma parte de la identidad del Hoteles HACE

Actualmente, nueve personas con discapacidad forman parte de la plantilla de Hoteles Andaluces con Encanto, desempeñando funciones en distintas posiciones de atención al público y servicio en hoteles.

“Entendemos que la hospitalidad va más allá de ofrecer una estancia agradable. También implica compromiso, responsabilidad y una manera de concebir el turismo como motor de impacto positivo en la sociedad. Apostar por la inclusión laboral forma parte de nuestra identidad y de nuestra manera de hacer equipo”, señala Sophie De Clerck, directora general de Hotel Playa de la Luz y Hotel Duque de Nájera.

Por su parte, José Antonio Payán, director regional de la Fundación Adecco en Andalucía destaca que “Hoteles Andaluces con Encanto ha demostrado que la inclusión no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino de compromiso. Aunque ya superan el 2% de personas con discapacidad exigido por ley, han decidido dar un paso más y seguir colaborando activamente para impulsar su empleo. Ese compromiso, además, se percibe y es valorado por sus propios clientes, que reconocen y agradecen alojarse en un entorno más humano, diverso e inclusivo”.

Sensibilización para generar cambio

Uno de los pilares de esta colaboración ha sido la sensibilización. Desde hace cinco años, Hoteles Andaluces con Encanto respalda la campaña que la Fundación Adecco impulsa cada 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, contribuyendo a visibilizar las barreras que aún existen en su acceso al empleo.

Además, la plantilla ha participado en los Encuentros por la Diversidad, sesiones en las que embajadores de la Fundación Adecco – todos ellos con discapacidad- han compartido experiencias y reflexiones en torno al esfuerzo, la superación o la resiliencia, con el objetivo de impulsar una visión renovada de la discapacidad. Entre ellos, Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down o la atleta paralímpica Desirée Vila.

También se han desarrollado iniciativas experienciales, como una “comida a ciegas” junto a la comunicadora María Petit, una acción orientada a acercarse a la realidad cotidiana de las personas con discapacidad visual y a fomentar la empatía desde la vivencia directa.

Formación con impacto social

La colaboración entre Hoteles Andaluces con Encanto y la Fundación Adecco también se apoya en la formación. Por un lado, se han desarrollado acciones dirigidas a la plantilla para ofrecer herramientas y pautas sobre diversidad, discapacidad y trato adecuado. El objetivo es que los equipos sepan cómo actuar con naturalidad, respeto y profesionalidad, favoreciendo un entorno de trabajo inclusivo en el que las personas con discapacidad se sientan cómodas y valoradas.

Por otro lado, se han desarrollado programas de formación dirigidos a personas con discapacidad – planes de capacitación profesional-, que han podido completar su preparación profesional dentro del Hoteles HACE. De este modo, han adquirido experiencia práctica en un entorno real de trabajo y desarrollar habilidades necesarias para su futuro laboral en el sector de la hostelería.

El compromiso de la empresa se amplía con el apoyo al Plan Familia de la Fundación Adecco, un programa de acompañamiento integral dirigido a personas con discapacidad y a su entorno familiar. Esta iniciativa, que beneficia a más de 3.000 personas con discapacidad y sus familias a nivel nacional, ha sido presentada a la plantilla y, actualmente, participan cuatro familias. “En nuestro propio equipo también nos encontramos estas realidades y queremos que encuentren el apoyo de entidades especializadas y de confianza como la Fundación Adecco”, señala Juan Sañudo, director general de Hotel Jerez & Spa y Hotel Villa Jerez.

En definitiva, cinco años después de dar sus primeros pasos, esta colaboración continúa consolidándose, demostrando que el turismo también puede contribuir a una sociedad más inclusiva.