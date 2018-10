Nueva convocatoria de huelga en las ambulancias a partir del día 22 de octubre

La reciente adjudicación del servicio del transporte sanitario de la provincia para los próximos cuatro años lejos de poner fin a la conflictividad que ha vivido este sector en los últimos años no ha hecho más que avivarla. De hecho, UGT y los distintos comités de empresa ya han convocado una huelga indefinida a partir del próximo 22 de octubre, los lunes, miércoles y viernes.

El motivo, según explica el portavoz sindical Juan Manuel Braza, es la propuesta que las empresas han presentado a los trabajadores y que contempla una subida salarial total de apenas el 0,55% para los próximos seis años (los cuatro de vigencia del concierto más los otros dos años de prórroga), un incremento que las plantillas consideran totalmente insuficiente.

Se da la circunstancia de que el servicio ha sido adjudicado a las mismas empresas que tenían hasta este momento la concesión: SSG, Digamar y Ambulancias Barbate que acudieron a la licitación como una UTE: TSI Cádiz. Se trata de la primera vez que se firma un único concierto para toda la provincia y la adjudicación se ha realizado por un importe de 79.306.822 euros para una duración del contrato de 48 meses. El servicio incluye el transporte sanitario terrestre de los centros vinculados al área geográfica de cobertura sanitaria de la provincia de Cádiz, de pacientes atendidos por el SAS, así como el traslado de urgencias y programado.

salarios Los comités critican que la UTE sólo ofrece una subida salarial del 0,55% en los próximos seis años

Braza señaló que con la propuesta hecha por la empresa se incumplen los compromisos que se habían adquirido antes de la nueva adjudicación del servicio, concretamente el pasado 24 de mayo en el Sercla y que llevó a la desconvocatoria in extremis de otra huelga. “Nos dicen ahora que con el importe de la adjudicación no les salen las cuentas”. El comité denuncia además que la UTE pretende introducir una serie de cuestiones que no se recogen en convenio y que perjudican a los trabajadores e insisten, como han hecho en otras ocasiones, en el abuso por parte de las empresas de los contratos de formación.

Los trabajadores culpan de esta situación a la UTE, pero también a la delegación territorial de Salud y al órgano de contratación del servicio que es la Plataforma Logística sanitaria de Cádiz. Desde los comités aseguran que el nuevo contrato de adjudicación del transporte sanitario ha sido “un error” y piden la gestión directa del servicio por parte del SAS. “Esto conllevaría la mejora de su calidad, dado el deterioro continuando que se produce con las licitaciones a empresas privadas que se lucran con el servicio en menoscabo de los derechos de los pacientes y usuarios, así como de los derechos laborales de los trabajadores”.

En el último año los sindicatos han llevado a cabo tres llamamientos a la huelga en el sector de las ambulancias que finalmente se desconvocaron. Braza argumentó que “estamos hablando de un servicio esencial, tratamos con enfermos, no es tan sencillo ir a una huelga indefinida, pero que nadie piense que hemos obtenido por ello un rédito. Tenemos el sueldo congelado desde 2011. Cuando el SAS recortó a las concesionarias un 10%, el 5% lo asumimos los trabajadores con nuestras nóminas. Únicamente hemos conseguido en este tiempo recuperar lo que nos quitaron”.