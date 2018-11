El Sindicato Médico no descarta más movilizaciones si el SAS no negocia sus reclamaciones

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado en un 22,5% la incidencia hoy de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria en la provincia, un porcentaje muy alejado del ofrecido por el Sindicato Médico, convocante del paro, quien calcula que el seguimiento es superior al 75%.

La huelga de 24 horas a nivel andaluz, obedece, según el sindicato profesional, al "deterioro" que sufre la atención en los centros de salud después de años de recortes.

El Sindicato Médico había decidido que el acto reivindicativo de la jornada se centralizase en Sevilla, donde tuvo lugar esta mañana una concentración ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud. El presidente del Sindicato Médico de Cádiz, Pedro Calderón, ha calificado la participación de los facultativos de Primaria como "aceptable" y ha señalado que medio centenar de médicos de la provincia se desplazaron desde Jerez hasta Sevilla en el autobús habilitado por el sindicato, además de los facultativos que acudieron por medios propios.

La incidencia en los centros de salud ha estado condicionada

por unos servicios mínimos que el Sindicato Médico considera "abusivos": el 40% en las consultas a demanda, mientras que la atención urgente estaba garantizada. Calderón ha criticado además que en algunos centros se han producido irregularidades por parte de los directores "que pusieron como mínimos a médicos que sí querían ir a la huelga, cuando había compañeros que no iban a secundarla. Eso supone una irregularidad contra el derecho a la huelga que vamos a denunciar".

Lo cierto es que la convocatoria del paro ha provocado menos afluencia a los centros de salud, ya que ha habido pacientes que han preferido pedir cita médica para otro día si no precisaban de atención urgente.

La jornada de huelga no obstante es sólo un paso en las movilizaciones que ha iniciado el Sindicato Médico, que no descarta continuar con las protestas si el SAS no se aviene a poner soluciones al problema que, según afirma, no es otro que la "degradación" que ha sufrido la Atención Primaria.

Por esta razón, el lema de las reivindicaciones es 'Por una Atención Primaria digna y de calidad'. Para ello reclaman un adecuado dimensionamiento de las plantillas, de modo que al menos se puedan dedicar 10 minutos por paciente, la cobertura de las bajas, la implantación de la continuidad asistencial en Atención Primaria y la adopción de más medidas de seguridad y vigilancia en todos los centros para evitar las agresiones .

Además piden medidas de mejora salarial con el fin de equipararse a los médicos de otras comunidades autónomas, mejoras de las condiciones laborales y salariales en las Urgencias de Atención Primaria y acabar con los criterios economicistas en la gestión de los centros de salud.