Huelga de médicos para diciembre en Jerez: cuatro días de paros

Más de 1.000 médicos de Jerez, tanto del Hospital como de Atención Primaria, están llamados a una nueva huelga. En esta ocasión, el Comité de Huelga del Sindicato Médico Andaluz (SMA) y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos informan de que los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre (de martes a viernes) se convocan paros de manera continuada. Esta fecha se enmarca en una temporada de alta afluencia de visitantes en Jerez, al estar en plena época de zambombas, además de ser un momento de picos de alta frecuentación por enfermedades respiratorias.

El nuevo calendario de movilizaciones se ha acordado "ante la falta de una respuesta institucional adecuada" y para "mostrar el rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad".

Así, "tras el éxito de seguimiento de las concentraciones y manifestaciones previas", ambas organizaciones han decidido convocar para el 15 de noviembre una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad, "un recorrido en el que profesionales de toda España visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales".

En esta línea de movilizaciones, CESM y SMA han intensificado también las reuniones informativas a los profesionales en los centros de asistencia sanitaria para "recomendar la renuncia a realizar toda actividad voluntaria que exceda de su jornada laboral". Según explican, "se trata de la única forma de paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando".

Estas acciones han sido acordadas por ambas organizaciones después de haber enviado una nueva carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclaman una "reunión efectiva y directa" que permita avanzar en una posible solución consensuada al conflicto. El comité de huelga señala que mantiene su disposición para abordar las reivindicaciones del colectivo en una mesa de negociación con Sanidad, por lo que reclama, como ya hiciera tras el último encuentro del pasado 1 de octubre, la fijación de un calendario de trabajo verificable y con propuestas reales que evite nuevas escaladas en el conflicto actual. Consideran que “la gravedad del momento exige altura política y compromiso firme”, puesto que la “responsabilidad y paciencia” que han mostrado los profesionales durante años “no soportará más dilaciones ni promesas vacías”.