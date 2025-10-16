Se escapa un preso del Hospital de Jerez deslizándose por la fachada con sábanas
El personal de Enfermería se encontró a primera hora la habitación vacía
CSIF alerta de la "falta de supervisores" en varios servicios del Hospital de Jerez
Un preso ingresado en el Hospital de Jerez se ha escapado deslizándose por la fachada gracias a unas sábanas anudadas. Trabajadores del centro hospitalario confirman que "cuando el personal de Enfermería ha entrado en la habitación a primera hora para tomar la temperatura y las constantes, se encontraron la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando. Había vigilancia policial en la puerta, por fuera".
"Al parecer estaba en Hospital custodiado para ser ingresado en prisión tras el alta médica", subrayan. Según ha podido conocer este medio, el preso, "con sarna", ha podido saltar sobre las cuatro de la madrugada, utilizando luego un patinete eléctrico para huir del lugar. Por lo que informan personal del Hospital, estas ventanas no tienen bloqueo, siendo "las de toda la vida de aluminio de doble hoja".
Desde la dirección del área sanitaria no se pronuncian al respecto.
