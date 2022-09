Cientos de trabajadores de la Vid salen a la calle para reclamar un "convenio digno"

Los trabajadores de las bodegas avanzan por Lancería tras su salida de la plaza del Arenal al grito de "ni un paso atrás". Medio millar de trabajadores, según el cálculo de los sindicatos, y 350, de acuerdo con el dato facilitado por la Policía -en el sector quedan unos 1.500 repartidos por los municipios que integran el Marco de Jerez-, secundan la manifestación en la primera de las cinco jornadas de paros totales de 24 horas de la huelga convocada por COOO y UGT ante la falta de avances en la negociación del convenio de la Vid.

Los representantes de los trabajadores encabezan la marcha tras la pancarta de cabecera bajo el lema 'Salario 0 conflicto' con la mente puesta en la nueva reunión que mantendrán este jueves en el Sercla con la patronal bodeguera Fedejerez, donde han sido citados para un nuevo intento de mediación.

La movilización es una "demostración de fuerza" de cara a la reunión del jueves tras la paralización total de la producción de las bodegas iniciado a las once de la noche del martes, que según los sindicatos, ha tenido un seguimiento del 100% tanto en el turno de noche como en el de la mañana.

La comitiva se abre paso bajo el estruendo de los petardos y bengalas que anuncian su paso en una concurrida calle Larga, material pirotécnico que en las horas previas a la manifestación impregnaron de aromas a pólvora quemada calles céntricas como Consistorio antes de la llegada de las fuerzas policiales.

'Por un convenio de la Vid digno', 'Mi convenio es mi futuro, ni un paso atrás', 'No me toques el horario, súbeme el salario' puede leerse en las pancartas, una de ellas en la que incluso apelan a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para que medie en el conflicto, que portan los manifestantes camino de la sede de Fedejerez, donde concluyen su recorrido pasada la una de la tarde entre proclamas habituales como "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra" o "¿dónde está el dinero, el dinero dónde está?", que acompañan con palmas, bocinas, pitidos y más petardos y bengalas.

La representación de los trabajadores confía en que la movilización sirva para sensibilizar a la patronal a fin de que abandone su "inmovilismo" y ponga encima de la mesa una "propuesta atractiva" que "atienda nuestras reclamaciones".

Así lo entiende Manuel Romero, secretario provincial de Acción Sindical de Industria y portavoz de CCOO en la Mesa de negociación, quien reitera que "estamos abiertos a negociar cualquier propuesta salarial que no implique pérdida de poder adquisitivo ni renunciar a los horarios y calendarios laborales ganados en anteriores convenios, porque sería un retroceso".

Romero remite al "importante" seguimiento del paro y de la manifestación como réplica a las manifestaciones vertidas por Fedejerez en un comunicado de prensa, en el que lamenta la ruptura del diálogo en el proceso de negociación por la decisión de la representación sindical de convocar "una huelga que los trabajadores no quieren". Es más, apunta, "No se puede romper el diálogo cuando no ha habido diálogo".

El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO en Cádiz, Juan Linares, ahonda en este asunto para criticar que la patronal bodeguera "se declare portavoz de los trabajadores con estas afirmaciones y hable de equilibrar sacrificios cuando nunca se han acordado de nosotros para repartir beneficios".

"La negociación llegó a un punto insostenible por las propuestas cicateras de la patronal y nosotros estamos en nuestro derecho de reclamar que no se pierda poder adquisitivo por el incremento de precios que están sufriendo los trabajadores; y la única manera de que tengamos unos salarios en condiciones es defendiendo nuestro convenio", explica Linares, quien hace hincapié en que "aunque nosotros siempre vamos con ánimo de negociar, si entramos en un círculo vicioso en el que la postura de la patronal es inaceptable estaremos abocados a la huelga de la semana que viene y está en sus manos que no haya que llegar a esos cuatro días de huelga" -la convocatoria aprobada por la asamblea de trabajadores contempla paros totales del 27 al 30 de septiembre-.

El secretario general de FICA-UGT en Cádiz, Antonio Montoro, "orgulloso" del seguimiento de la movilización, considera que lo realmente importante ahora es la negociación, "en la que parece que hemos entrado realmente ahora" con las reuniones en el Sercla tras veinte meses de tira y afloja sin apenas avance.

Y "más que hablar de cifras, que siempre nos podemos equivocar, creo que hay que hablar de conceptos, de vincular la subida salarial al IPC, de no vincular la flexibilidad a la revisión salarial y de la consolidación de las tablas salariales, que para nosotros es lo más importante".

No en vano, Montoro recuerda que este fue uno de los principales caballos de batalla de la huelga del Metal y "sería incoherente que se negocie una cosa para unos y otra distinta para el sector de la Vid, que es el segundo convenio más importante de la provincia".

"No es nuestro objetivo seguir con la huelga a partir del día 27, pero si esos cuatro días de paro no dan fruto, pues iremos a la huelga indefinida porque es el mandato de los trabajadores y es lo que vamos a pelear", subraya el responsable de UGT, quien apela a la "responsabilidad" de Fedejerez, la misma que "hemos asumido los trabajadores al entender que en momentos claves de inflación tenemos que compartir entre todos la carga" para no prolongar el conflicto.