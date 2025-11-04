Jerez despide a Rafael de Paula entre vítores y palmas por bulerías

Al grito de "nos hemos quedado huérfanos de arte" y al ritmo de palmas por bulerías despidió Jerez a Rafael de Paula. Con el sol en todo lo alto, como una de esas tardes históricas en la plaza de toros de la ciudad, el torero hizo su último paseíllo entre aplausos, vítores, y más de una lágrima entre muchos de sus fieles seguidores que quisieron acompañarlo en el último adiós.

El féretro, portado por los hermanos Domecq, Luis y Antonio, Fermín Bohórquez, Fran Rivera, Oliva Soto o Álvaro Montes, cruzó el dintel de Santiago entre los aplausos. 'Olé los toreros para la historia', exclamó alguien desde el gentío, a la vez que sonaba de fondo el toque solemne de las campanas de la iglesia.

No cabía un alfiler en Santiago, donde el ataud llegó a las diez menos diez de la mañana. La familia ocupó su rincón en las primeras bancas, y la parroquia se fue llenando paulatinamente. A las once ya no había una banca libre, y minutos antes de comenzar la misa, la gente se agolpaba entre las naves de la iglesia.

La alcaldesa María José García-Pelayo acudió escoltada por parte de su equipo de gobierno, Paco Zurita, Nela García, Jaime Espinar, Tomás Sampalo, José Ignacio Martínez y Agustín Muñoz. También estuvo representado Vox Jerez, con Antonio Fernández Campos, una persona además estrechamente vinculada a la figura de Rafael de Paula desde niño. De la Junta no hubo representación gubernamental. Tan sólo Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento y taurina de pro, se dejó ver.

Sí que la hubo y muy abundante representación del mundo del toro, desde ganaderos a toreros, pasando por sulbalternos y rejoneadores. De Jerez se pudo ver a miembros de la familia Copano, muy ligada al matador jerezano, al maestro Luis Parra 'El Jerezano', Ventura Núñez, Antonio Lozano y Romualdo Almodóvar, picaor. Tampoco faltó el presidente de la Fundación Taurina, Rafael Valenzuela, el actual presidente de la Maestranza, José Miguel Luque Teruel, hijo de Andrés Luque Gago, quien fuera banderillero de la cuadrilla de Paula o Elena Aguilar, presidenta de la Tertulia los 13.

Largo fue el capítulo de matadores de toros, subalternos y novilleros. Así, por el corazón de Santiago pasaron Tomás Campuzano, José Luis Galloso, Víctor Janeiro, Oliva Soto, Pablo Aguado, Currillo, Miguel Andrade, Javier Conde, Fran y Cayetano Rivera, Dávila Miura, Diego Ramón Jiménez, los hermanos Antonio y Luis Domecq, Rafael Peralta hijo y por supuesto, Curro Romero. El Faraón de Camas llegó al filo de las doce menos diez de la mañana en silla de ruedas y acompañado por su mujer Carmen Tello y Pablo Aguado. Fue sin duda una de las apariciones más esperadas. El maestro sevillano se fundió en un largo abrazo con los hijos de Rafael de Paula, Bernardo, Rafael y Jesús y se le vio visiblemente emocionado.

En la despedida estuvieron también reconocidos ganaderos, como Salvador Gavira o Santiago Domecq y una representación de Cebada Gago, y periodistas del mundo del toro como Javier Bocanegra, Manuel Sotelino, Juan González y Juan Belmonte.

Entre las múltiples personas que acudieron a dar el último adiós al torero, muchos artistas y personalidades de la sociedad jerezana. Luis y Enrique El Zambo no quisieron faltar a la despedida, al igual que El Gómez de Jerez, Fernando Soto, El Gordo de Tío Juane, Diego Carrasco y Pepe de Joaquina, al que acompañaban otros dos paulistas de siempre, su hermano Curro y Rafael Romero, uno de los miembros de la Filarmónica de Santiago. Tampoco faltó Paco Cepero, gran admirador del torero, el cantaor Luis Perdiguero, José Luis Zarzana, Pepe Castaño, que llegó junto a su hijo José María, Alfonso Rodríguez, de Alfonso Cátering, Evaristo Babé, el periodista Ángel Revaliente o el artista Cristóbal Donaire 'Balcris'.

Al final de la bancada, muchos vecinos de Santiago, el Santiago antiguo. Allí estaban los hermanos Medrano, tío Paula Soto, Luis de Rebeco, Manuel Peña, Antonio Soto, del Secretariado gitano y Tío Juan El Batacazo, de los últimos en tocar el féretro antes de entrar en el coche fúnebre.

Antes del adiós, muchos aseveraron tras las palabras en la homilía del padre Manuel Barrera, quien recordó que "Jerez está en deuda con Rafael de Paula", pidiendo "un monumento porque se lo merece".

¡Viva Paula! sonó por último en el Angostillo de Santiago, un grito inmortal para un genio irrepetible.