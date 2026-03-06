El I Open 'Peña Alfil' de ajedrez se celebrará esta sábado en el CEIP Pío XII con previsión de más de 50 jugadores

El I Open 'Peña Alfil' para categorías Sub-16 se celebrará este sábado, día 7 de marzo, en el CEIP Pío XII, con previsión de más de 50 jugadores, y la colaboración de la delegación de Deportes. Las inscripciones están abiertas hoy viernes en el teléfono 695 912 610 habilitado por la peña organizadora, y este sábado también se pueden formalizar las inscripciones 'in situ' antes de las 09:30 horas ya que el evento comienza a las 10 horas. Las inscripciones tienen un precio de 5 euros en general y de 3 euros para los socios de la peña o de Pío XII.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha felicitado a la Peña Alfil "por su gran labor en el fomento del ajedrez, una peña que data de 1972, que tiene, por lo tanto, más de 50 años de historia. Y como tal, desde la delegación de Deportes, nos hemos reunido con ellos para establecer líneas de colaboración, y en el contexto de Jerez como ciudad candidata a la Capitalidad Europea de la Cultura, el ajedrez y su impulso debe tener su protagonismo porque representa ese maridaje e integración entre cultura y deporte".

Por ello, "uno de los compromisos es colaborar con la difusión de los eventos, como este Open Sub 16" que se celebra en el colegio Pío XII que es sede de la peña gracias a la cesión de la Delegación de Educación y a la dirección del colegio "si bien desde Deportes vamos a buscar la posibilidad de que tengan otra sede como espacio de referencia, para que sea un espacio fijo que no depende del colegio".

Sampalo ha incidido en la importancia del ajedrez "porque en una generación de jóvenes tan imbuida en las nuevas tecnologías, es llamativo ver a los jóvenes ajedrecistas concentrados en la resolución de los problemas de las partidas, en la búsqueda de soluciones, en el diseño de sus estrategias".

El organizador del evento, Tomás Guardia Bencomo, de la Peña Alfil, ha explicado que el Open se desarrollará por 'torneo suizo' de 6-7 rondas, con ritmo de juego de 8 minutos y 3 segundos de incremento. Habrá trofeos para los primeros de cada categoría (Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10, Sub 8) y medalla para segundo y tercero. Además, habrá medalla para el participante más joven.

Sobre el sistema de juego, Guardia ha señalado en que "te dan 8 minutos y por cada movimiento que tú hagas te dan 3 segundos. Entonces tienes que acabar la partida generalmente a ese ritmo. Si los dos jugadores gastan el tiempo son 20 minutos. La duración del torneo es aproximadamente de 2 horas".

"En este Open es muy importante la convivencia, que los que juegan por primera vez creen vínculos y se animen a seguir en el ajedrez. Y si ya tienen una base, pues se trata de aprender lo que es una partida de ajedrez con tiempo", ha añadido, "ya que cuando hay un límite de tiempo hay que resolver y gestionar, y de ahí viene el aprendizaje".

Tomás Guardia ha señalado que el ajedrez es un potenciador educativo "sobre todo para el alumnado de altas capacidades, que cuentan con pocas actividades porque son minorías" y ha puesto como referencia el trabajo que está desarrollando Altillo School a través de Daniel Escobar. Asimismo, ha propuesto la inclusión del ajedrez "en los colegios públicos aunque sea como actividad extraescolar porque se da la posibilidad a niños y niñas de encontrar una afición que no tiene fin y que es igualitaria socialmente".