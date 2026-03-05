La Junta rectifica y no unirá clases de Infantil y Primaria en el CEIP Tomasa Pinilla en Guadalcacín

La presión de la comunidad educativa del CEIP Tomasa Pinilla ha permitido que la Junta rectifique y no unifique alumnos del segundo ciclo de Infantil (niños de 5 años), con los de primero de Primaria de cara al próximo curso escolar.

Tras la protesta de finales de febrero, la delegación territorial de Educación ha dado marcha atrás en su decisión inicial. Finalmente, el centro escolar ofertará en tres años un total de siete plazas, aunque tres y cuatro años estarán juntos. Mientras que para cinco años habrá hasta veinticinco plazas. En el caso de primero de Primaria, a las siete plazas actuales, se le sumarían otras 18.

Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Jerez ha querido agradecer a la Junta de Andalucía, principalmente a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y en concreto al delegado territorial, José Ángel Aparicio, "el esfuerzo realizado para que el CEIP Tomasa Pinilla de Guadalcacín mantenga todas sus líneas de cara al próximo curso".

La delegada municipal de Educación, Nela García ha querido agradecer a Aparicio su trabajo: “Es importante valorar su disponibilidad siempre y atención a todas las necesidades que hay en la comunidad educativa de Jerez, y en este caso en concreto, cómo atendió rápidamente a las que han planteado desde la dirección y el AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Tomasa Pinilla, de Guadalcacin, con su rápida resolución, que se ha trasladado este miércoles, de mantener la línea de cinco años completa y la línea de primero de primaria completa, como le habían solicitado desde ese centro educativo”.

La delegada, que "ha trasladado la importante noticia a la Flampa, igual que la alcaldesa, María José García-Pelayo ha hecho con el propio alcalde de la ELA, Salvador Ruiz", ha destacado que “siempre estamos analizando las mejores decisiones de cara a mantener el equilibrio en cuanto a las necesidades y las capacidades de cada centro, y dándole, como digo, las soluciones más óptimas, como ha sido el caso de hoy.

Por tanto, Nela García ha insistido en “seguir agradeciendo siempre la disposición de la Delegación Territorial y la Consejería de Educación en su conjunto, por todo lo bueno que hace, por los centros de educación infantil y primaria y, también, por los centros de secundaria de Jerez de la Frontera".