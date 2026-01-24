Iberia amplía la próxima semana los vuelos entre Jerez y Madrid tras el accidente ferroviario de Adamuz

La compañía Iberia ha anunciado que ampliará para la próxima semana las conexiones entre los aeropuertos de Jerez y Madrid tras el grave accidente ferroviario producido en Adamuz el pasado domingo.

Este refuerzo lo realiza casi una semana después de que se produjera el grave accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz donde han fallecido 45 personas y que ha dejado sin conexión de alta velocidad a la comunidad autónoma andaluza con Madrid.

En días pasados, la compañía aérea anunció refuerzos en las rutas aéreas con otros aeródromos andaluces como Sevilla o Málaga. Sin embargo, no ha sido hasta finales de esta semana cuando ha hecho público que aumenta también la operatividad desde Jerez a Madrid.

Para ello, contará con una conexión más el próximo lunes, el jueves y el viernes, todas ellas en horario de tarde. En esas tres jornadas, habrá cuatro frecuencias cada día mientras que en el resto de días de semana se mantendrán las habituales tres.

Se da la circunstancia de que estas tres conexiones extra no serán operadas por Air Nostrum sino por la propia compañía Iberia para lo que utilizará unos aviones Airbus A-320, de mayor capacidad de pasajeros que los CJR Bombardier que utiliza su franquiciada para cubrir esta ruta (174 frente a 100).

De hecho, la propia compañía ha señalado en un comunicado que con este incremento se ponen a la venta 1.044 plazas más, que se suman a las 1.800 ya existentes para esos días, lo que representa un aumento del 58 % de la capacidad.

Dado que desde el accidente no hay conexión ferroviaria con Madrid a través de la línea de alta velocidad (solo hay una conexión diaria desde la provincia que se realiza por las vías convencionales), la demanda por una plaza en las conexiones aéreas se ha incrementado sustancialmente. De hecho, este medio ha podido corroborar que de las 52 conexiones previstas desde este domingo y hasta el próximo día 1 entre Jerez y Madrid (tanto ida como vuelta) apenas quedan plazas libres.

Por el momento, la compañía mantiene que hasta el lunes día 2 de febrero se tendrán limitados el precio de este trayecto con un tope de 99 euros en clase turista.