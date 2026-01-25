Icovesa, una barriada de Jerez "en la UCI" y entre puntales

La barriada de Icovesa se proyectó y construyó a principios de la década de 1960, formando parte de la expansión urbanística impulsada por el Plan General de Ordenación Urbana de 1959. Sobre el año 1965, la barriada ya aparecía diseñada y consolidada en los planos urbanos de la época como una de las promociones de viviendas para la clase trabajadora.

Icovesa ha vivido mucho y no siempre ha gozado de buena ‘salud’, así que 66 años después de esas primeras piedras, los vecinos hacen un repaso de su barrio.

Hace unos días, parte de un balcón de una de las torretas se desprendió. No es raro encontrarse fachadas con andamios y redes para evitar que los cascotes caigan a la vía pública. La vida de buena parte de Icovesa transcurre entre hierros, mirando hacia arriba para evitar llevarse un susto.

“Ves eso de allí, todo eso se cayó en la noche del día 10”, declara Salvador Sánchez, señalando el balcón de un edificio. Él es el presidente de Avenida La Serrana 9, uno de los bloques que se construyó por el 1968 que ha conseguido una subvención de los fondos europeos para la rehabilitación, casi 400.000 euros. “Pero esta ayuda no llega a los balcones, que es lo peor que tenemos, así que el arreglo total nos cuesta un dinero curioso a los vecinos que vivimos aquí. Cinco bloques tenemos esta ayuda europea y esta semana ya se han colocado los andamios para empezar en uno. Tenemos todos los papeles arreglados y ya sólo esperamos que lleguen los operarios porque el plazo de ejecución finaliza a finales de junio. Hemos luchado mucho esta subvención, llevamos cinco años peleando por los fondos”, informa Sánchez.

“Los vecinos vamos a tener que hacer un esfuerzo económico grande, pero no todo puede ser sin aportar nada. Ojalá cubriera el 100%, pero es lo que hay y aquí estamos”, añade el presidente del bloque.

“El problema que hay en la barriada es que para estas cosas hay mucha gente que no quiere aportar ni un euro. Es una pena que llegando al 80% de la subvención se pierda porque no quieren poner un euro... Pero vamos, que los bloques al final se tendrán que arreglar y costará el doble”, explica Miguel Zarzuela, presidente de la asociación vecinal de Icovesa desde hace décadas.

Uno de los vecinos que vive en uno de los bloques que se van a rehabilitar tiene dudas sobre la actuación. "Estamos muy contentos porque las obras se van a iniciar, pero me preocupa que dentro del importe de la subvención hay una partida que es para la regeneración urbana de la zona que se va a rehabilitar. Los vecinos hemos asumido el riesgo de realizar estas obras, pero la gestión de la regeneración urbana comprende, entiendo, que al Ayuntamiento. Nos gustaría saber cómo se va a gestionar, dónde se van a realizar los trabajos y dónde está esa partida", se pregunta este vecino.

Los vecinos se dirigen a un bloque apuntalado en una de las avenidas, con una panadería en el bajo. Alertan de que las obras en los balcones han provocado daños en las estructuras, obligando a meter puntales para sostener techos. “En esta barriada cada uno ha hecho lo que ha querido, sin mirar en las consecuencias. Algunos han hecho mejoras en los balcones, otros los han cerrado por completo... Hay un gran problema con esto”, subraya un vecino.

“Uno de los últimos balcones que se cayó fue a las ocho de la tarde y gracias a Dios nadie pasaba por la calle”, recuerda Paco, de la Peña Xerecista del barrio, añadiendo que otro de los problemas que hay “son los árboles. Árboles de río que levantan todo, se meten en las tuberías, en los bajos de las casas... Es una pena, porque además están todos podridos”. Paco nació en el barrio y ahora declara que “si tuviera que ponerle una nota, Icovesa está entre el 0 y el 1”.

Hace poco el Ayuntamiento realizó obras para la mejora de la accesibilidad en la calle Moscatel y su entorno, y renovó el parque infantil y biosaludable de la plaza Cante Jondo. Pero es insuficiente para los vecinos. “Hoy en día se ve en Jerez un bajón en actuaciones de Infraestructuras. Un boquete peligroso no puede estar abierto meses y meses, y eso está ocurriendo. No es una cosa de que proteste la asociación, o los vecinos, pero no se puede estar esperando a que ocurra algo”, declara Zarzuela.

“Este barrio está ahora mismo en la UCI. Aquí en cualquier momento va a pasar algo. Ya hemos tenido varios avisos muy graves y puede ocurrir una gran desgracia. Ya lo llevamos avisando desde hace años, tanto al anterior gobierno municipal como al de María José García-Pelayo. Aquí, quieran o no, tienen que ponerse las pilas. Y eso es buscando dinero para una buena rehabilitación y apoyar a los vecinos que, en su mayoría, son poco pudientes. Tenemos bloques apuntalados con viguetas de hierro en la misma calle aguantando los balcones. Ahora mismo el peligro está aquí, en Icovesa”, alerta Zarzuela.