El IES Lola Flores de Jerez celebra su Semana Cultural

Entre el miércoles 18 de febrero y el viernes 20 tuvo lugar en el IES Lola Flores su Semana Cultural, tres días en los que tuvieron cabida numerosas actividades culturales con el cambio climático como eje central. Durante estas jornadas se desarrollaron actividades como la VIII edición del Got Talent Lola Flores, Gala de cortos Lola Music Awards, prácticas de laboratorio, charlas sobre alcoholismo y sobre la Semana Santa, mercadillo solidario, competiciones deportivas (fútbol sala, baloncesto, voleibol, pickleball, tenis de mesa, fútbol 3x3, dardos, concurso de triples), concursos de kahoot, spelling bee contest, karaoke, trivial, gramática, trivial de ciencias, ¿Quién es quién?, vertebrados, juegos científicos, Talleres de collage, serigrafía, caligrafía y lettering, gladiadores, ciclos de cine en versión original, yincanas, actividades impartidas por los propios alumnos como escape room y juego interpretativo de Cluedo o elaboración de receta típica francesa: crêpes.