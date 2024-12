El IES San Telmo, Premio a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia Escolar en Andalucía

El IES San Telmo ha recibido por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP el Premio a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia Escolar en Andalucía, correspondientes a la convocatoria del curso 2024/2025. El centro jerezano, primer instituto en ser nombrado Comunidad de Aprendizaje en Jerez y uno de los pocos existentes en la provincia de Cádiz, ve reconocida la labor que viene realizando en los últimos años.

Precisamente este hecho, el de ser Comunidad de Aprendizaje, ha provocado que en los últimos cursos, el instituto ha crecido notablemente gracias al apoyo de las familias, voluntarios, profesorado jubilado o personal del PAS, que se han involucrado en la vida del centro, como es en el caso de la participación de grupos interactivos, tertulias pedagógicas, etc.

De hecho, a día de hoy el IES San Telmo se encuentra trabajando en proyectos de Transformación digital, Eramus+, Investiga y Descubre, Bilingüismo, Proa Transfórmate, Más Equidad, Pacto contra la Violencia de género, además de desarrollar una labor importante en su biblioteca Carmen Rodríguez.

Además, en los últimos años se han puesto en marcha, gracias a la participación de profesorado y alumnado, actividades conjuntas para conmemorar el Día de la Paz o el Programa de Mediación Escolar. En el apartado de las familias, destaca la labor de éstas en actividades como las denominadas as tertulias dialógicas en las que participan profesorado, alumnado, antiguo alumnado y profesorado, y familias. De igual manera, las familias y el profesorado han contribuido a la realización de la Cartelera literaria con la lectura de textos de distintos autores o como voluntarios en la realización de grupos interactivos.

Las familias también han participado de forma positiva en el proceso educativo del alumnado. Así, cuando ha sido necesario, se han suscrito compromisos de convivencia con vistas a mejorar el comportamiento de determinados alumnos que redunda en la convivencia general. Hay que destacar también que ha mejorado la comunicación con las familias a través del uso de iPasen, como medio de comunicación entre el profesorado y éstas. Por último, ha sido importante y de gran valor la coordinación y participación con diferentes entidades como son: Policía Nacional y Local, el Ayuntamiento de Jerez, el centro de salud, etc.

Manuela Navarrete, directora del IES San Telmo, ha reconocido a este medio que "para nosotros es una alegría inmensa porque lo que avala es nuestra trayectoria profesional durante los últimos años. Nuestro centro tiene una andadura de más de 25 años, y estos reconocimientos nos dan impulso para seguir trabajando y meternos en más proyectos".

Para la responsable del instituto "esto nos da un empujón para seguir trabajando en esta línea. Me gustaría recordar a toda la comundiad educativa que han pasado por San Telmo, me refiero a profesores y profesoras que no están con nosotros, a familias y alumnado, porque sin ellos no estaríamos aquí. Estamos viviendo un momento dulce, de recompensas y reconocimientos al trabajo realizado y esto es un vasito donde cada gota cuenta. Como dice el eslogan del centro, paso a paso, hacemos el camino".

El IES Santa Telmo recibirá por este reconocimiento, que también ha sido concedido al CEIP Prácticas Número 1 de Málaga, la cuantía de 2.500 euros.