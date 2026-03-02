Igualdad ultima la programación del 8 de marzo en Jerez

Susana Sánchez recaba propuestas y demandas de formación de las asociaciones de mujeres para coordinar la próxima programación de talleres

Jerez honra a sus mujeres del flamenco

Susana Sánchez, en su reunión con asociaciones de mujeres.
Susana Sánchez, en su reunión con asociaciones de mujeres.

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez, ha mantenido un encuentro con las asociaciones de mujeres de la ciudad para canalizar sus peticiones y demandas formativas para los próximos meses. En este encuentro, un año más, se ha invitado a todos los colectivos a proponer los temas que les resulten de más interés, de cara a que en la medida de lo posible la programación de talleres de 2026 responda a sus necesidades y preferencias.

Susana Sánchez ha animado a todas las asociaciones a valorar con sus integrantes si prefieren repetir cursos realizados el año pasado o solicitar propuestas nuevas, en un encuentro en el que se ha valorado las actividades desarrolladas durante 2025 y la buena respuesta de las asociaciones a las mismas. En torno a 360 mujeres participaban el año pasado en talleres tan variados como movimiento expresivo, de iniciación a la expresión artística, musicoterapia, sevillanas, resina, abanicos, risoterapia, autocuidado, corte y confección, patronaje, castañuelas o automaquillaje.

La delegada ha agradecido la participación y respuesta dadas por las diferentes asociaciones a esta programación de cursos, recordando que son talleres que suman al aprendizaje que ofrecen el convertirse en espacios de convivencia y de creación de lazos, fomentando las redes de apoyo entre las participantes, el encuentro intergeneracional, y la posibilidad de compartir experiencias.

Por otro lado, en este encuentro Susana Sánchez ha adelantado al tejido asociativo de mujeres la programación que la Delegación de Igualdad está ultimando de cara a la conmemoración del 8 de marzo. La delegada ha invitado a todas las asociaciones a participar activamente en todas las propuestas, sintiéndolas propias y visibilizando la importancia de una fecha tan señalada como es el Día Internacional de las Mujeres, desde el reconocimiento al camino recorrido y la reivindicación de los retos pendientes de alcanzar.

También te puede interesar

Lo último

stats