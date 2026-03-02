Igualdad ultima la programación del 8 de marzo en Jerez

La teniente de alcaldesa de Igualdad, Susana Sánchez, ha mantenido un encuentro con las asociaciones de mujeres de la ciudad para canalizar sus peticiones y demandas formativas para los próximos meses. En este encuentro, un año más, se ha invitado a todos los colectivos a proponer los temas que les resulten de más interés, de cara a que en la medida de lo posible la programación de talleres de 2026 responda a sus necesidades y preferencias.

Susana Sánchez ha animado a todas las asociaciones a valorar con sus integrantes si prefieren repetir cursos realizados el año pasado o solicitar propuestas nuevas, en un encuentro en el que se ha valorado las actividades desarrolladas durante 2025 y la buena respuesta de las asociaciones a las mismas. En torno a 360 mujeres participaban el año pasado en talleres tan variados como movimiento expresivo, de iniciación a la expresión artística, musicoterapia, sevillanas, resina, abanicos, risoterapia, autocuidado, corte y confección, patronaje, castañuelas o automaquillaje.

La delegada ha agradecido la participación y respuesta dadas por las diferentes asociaciones a esta programación de cursos, recordando que son talleres que suman al aprendizaje que ofrecen el convertirse en espacios de convivencia y de creación de lazos, fomentando las redes de apoyo entre las participantes, el encuentro intergeneracional, y la posibilidad de compartir experiencias.

Por otro lado, en este encuentro Susana Sánchez ha adelantado al tejido asociativo de mujeres la programación que la Delegación de Igualdad está ultimando de cara a la conmemoración del 8 de marzo. La delegada ha invitado a todas las asociaciones a participar activamente en todas las propuestas, sintiéndolas propias y visibilizando la importancia de una fecha tan señalada como es el Día Internacional de las Mujeres, desde el reconocimiento al camino recorrido y la reivindicación de los retos pendientes de alcanzar.