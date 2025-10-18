II Encuentro de la Ciencia de Jerez: Santiago, Distrito del Saber

La Asociación Unidos por Santiago celebró el pasado 7 de octubre en los Museos de la Atalaya el II Encuentro de la Ciencia de Jerez, bajo el lema ‘Con ciencia y compromiso por la salud del planeta’. Siete ponentes de reconocido prestigio, seis de ellos jerezanos, reflexionaron sobre el impacto del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la importancia de la investigación científica para preservar la salud del planeta.

Más de trescientos alumnos de distintos centros educativos de la ciudad participaron en esta cita, que convirtió al barrio de Santiago en un auténtico “Distrito del Saber”, acercando la ciencia a los más jóvenes y fomentando nuevas vocaciones. Los centros escolares del barrio y la asociación CEDOWN participaron en diversas actividades vinculadas a la sostenibilidad y la investigación, desde visitas a viñas y yeguadas hasta el conocimiento de antiguos sistemas de gestión del agua.

El encuentro concluyó con una ponencia dedicada a los avances en el tratamiento de las enfermedades raras, que sirvió de preludio al III Encuentro de la Ciencia de Jerez, previsto para 2026.