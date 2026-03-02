II Encuentro Literario 'Flamenco y Poesía' en Jerez

La Asociación Cultural Pie de Página ha invitado a socios, amigos y amantes de la cultura al II Encuentro 'Flamenco y Poesía', una "cita íntima y singular donde la poesía escrita y el flamenco dialogan desde la escucha, el respeto mutuo y la raíz compartida".

Este encuentro se enmarca dentro de la trigésima edición del Festival de Jerez, uno de los grandes referentes internacionales del arte jondo, y lo hace "desde una mirada complementaria y necesaria: indagar en los márgenes del flamenco, acercándonos a la esfera de la creación de las letras y a su posterior interpretación desde el cante, allí donde se fragua el sentido profundo de este arte".

En esta segunda edición, el encuentro contará con el poeta Víctor Jiménez, cuyos versos se entrelazarán con el cante del reconocido cantaor Juan Zarzuela, acompañado por la guitarra de Isaac Moreno.

El acto propone un recorrido compartido en el que las soleares de Víctor Jiménez (poemas nacidos para ser dichos y cantados) encuentran su espacio natural en el flamenco, generando un ambiente de cercanía y complicidad, donde palabra y música se iluminan mutuamente.

Protagonistas del encuentro

Víctor Jiménez (Sevilla, 1952) es una de las voces más sólidas de la poesía española contemporánea. Autor de numerosos libros y galardonado con premios como el Florentino Pérez-Embid, Rosalía de Castro o Fray Luis de León, ha explorado de forma constante el diálogo entre poesía y flamenco. Su obra de soleares, recogida en títulos como Con todas las de perder y Tiros al aire, publicados por Libros de la Herida, ha sido destacada por la crítica por su hondura, contención y capacidad evocadora.

Juan Zarzuela 'Zarzuelita', nacido en Jerez de la Frontera, es un cantaor de amplia trayectoria nacional e internacional. Formado desde la infancia en el flamenco más auténtico, ha actuado en los principales festivales y escenarios, llevando su cante a Europa y Japón. Docente y artista completo, su voz aporta al encuentro una dimensión jonda y reflexiva, en diálogo constante con la palabra poética.

Detalles del evento

Fecha: Sábado, 7 de marzo

Sábado, 7 de marzo Hora: 12:00 h

12:00 h Lugar: CEIP Miguel de Cervantes

Este II Encuentro “Flamenco y Poesía” es, ante todo, un llamamiento a la cercanía cultural: un acto preparado con mimo, pensado para compartir, escuchar y adentrarse en un espacio de diálogo sereno entre la palabra, el cante y la guitarra. La entrada será libre hasta completar aforo.