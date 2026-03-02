Restaurante 'La cuchara de Yo & Is': "Un paraíso sin gluten" en la barriada la Constancia, de Jerez

Jerez tiene un delicioso plato para cualquiera con independencia de sus gustos, intolerancias o alergias. En la Capital Española de la Gastronomía el comer es una cosa muy seria, sobre todo, cuando, repercute directamente en la salud. Es por ello que, en muchos restaurantes de diferente índole ofrecen alternativas sin gluten para que las personas celíacas no se priven de su rica gastronomía.

En la barriada La Constancia se encuentra un establecimiento, ubicado frente al Parque de Bomberos, que es alabado por su cocina sin gluten: La cuchara de Yo & Is. Ellos se definen como un "Bar situado en la barriada la constancia, con una terraza amplia, carta amplia para degustar, platos tradicionales y caseros". Yolanda Pérez e Ismael Sáncehz están al frente de este negocio y son los encargados de atender al público, así como de preparar los deliciosos platos.

Aunque ellos ni siquiera mencionan sus opciones sin gluten, en una web especializada para personas celíacas hablan así de la experiencia gastro en La Cuchara de Yo & Is: "Hemos descubierto un paraíso sin gluten en la ciudad. Muchos nos lo habíais recomendado, pero no nos habíamos animado hasta hace poco (y ya hemos repetido 🤪). Este restaurante familiar y muy acogedor, cuenta con comida tradicional que adaptan a celíacos. Y es que la mayor parte de la carta (90% mínimo), la preparan sin gluten: pescadito frito, croquetas, guisos, aliños…", explican en Rincón Singlu.

La Cuchara de Yo & Is abrió al público en 2021. Su propuesta está basada en platos clásicos, muchos de ellos, como afirmaban anteriormente, adaptados para ser sin gluten, lo que abre la cocina a alérgicos e intolerantes, sin renunciar al auténtico sabor de la tierra.

Ismael y Yolanda cuentan con freidora aparte, picos, cerveza y otros productos sin gluten, poseen total conocimiento de la enfermedad y controlan la contaminación cruzada. No disponen de carta de alérgenos, pero el personal explica las opciones sin gluten.

Platos sin gluten de La Cuchara de Yo & Is:

Papas alioli

Chicharrones de atún

Menudo

Croquetas de diferentes tipos como chorizo picante con huevo frito o de gambas al ajillo

Albóndigas en tomate

Aneto en salsa roquefort

Gallo frito

Puntillitas

Webs sin gluten

El Rincón Singlu es la web de Laura y Fran, una joven pareja de jerezanos, "apasionados por la cocina en general y el mundo del Marketing Digital, y concienciados en el tema de llevar una alimentación exenta de gluten, sobre todo, debido a que nuestra principal blogger, Laura, es celíaca desde los 4 años de edad".

El restaurante La Cuchara de Yo & Is aparece también en webs especializadas dirigidas a celíacos como celigood.com. Celigood surgió de la necesidad de encontrar establecimientos que ofrezcan opciones sin gluten y tenerlas disponibles en una lista organizada. No, no todos los establecimientos de su lista son completamente sin gluten; "la mayoría tienen, al menos, algunas opciones sin gluten", aseguran.