La ‘III Carrera solidaria Valentina, Martín y Diego’ llena de solidaridad el colegio Pío XII de Jerez

Los delegados de Educación, Nela García, y Deportes y Salud, Tomás Sampalo, han participado este jueves en la ‘III Carrera Solidaria Valentina, Martín y Diego’ que en esta ocasión se ha celebrado en el CEIP Pío XII con el objetivo de recaudar fondos destinados a la investigación y el tratamiento de enfermedades raras desde la cooperación y el apoyo colectivo.

García ha destacado que “los centros educativos de la ciudad están dando de nuevo una lección de compromiso social con la participación de más de noventa colegios que están recorriendo kilómetros de esperanza” y ha resaltado el apoyo incondicional del Ayuntamiento a esta propuesta, asegurando que “causas como la que nos une hoy aquí son básicas e imprescindibles no solo para estas familias sino para toda la sociedad porque lo que se hace desde aquí, lógicamente, se personaliza en unas personas que lo necesitan directamente pero indirectamente al final beneficia a toda la sociedad”. “Desde cualquier administración hay que seguir impulsando los presupuestos y la financiación para la investigación de las enfermedades raras”, ha apuntado la delegada.

Además, la edil ha remarcado la relevancia de “fomentar, a través del deporte, la inclusión, la integración y la empatía, uniendo esfuerzos a la lucha que a diario libra cada una de estas tres familias” y ha subrayado “el papel fundamental que juegan los equipos docentes y, en general toda la comunidad educativa, como ejemplo de implicación y respaldo a esta causa benéfica, teniendo en cuenta que la enseñanza supera las materias que se imparten en el aula para reivindicar que las enfermedades raras no caigan en el olvido”.

Esta prueba no competitiva ha sido organizada por primera vez por parte de estas tres familias que luchan por dar una mejor calidad de vida a sus hijos e hija y se ha puesto en marcha bajo el lema ‘Remamos todos a una por las enfermedades raras’, teniendo lugar en fechas diferentes dentro de los tres colegios donde están matriculados los menores. De esta manera, la semana pasada se celebró en el CEIP Federico Mayo y este jueves en el CEIP Pío XII, quedando pendiente que la competición se desarrolle próximamente en el CEIP El Retiro.