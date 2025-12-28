Imágenes de la cabalgata del Cartero Real de Jerez
Domingo lleno de magia gracias al Cartero Real de Jerez. El centro de la ciudad se ha llenado de familias para dar la bienvenida al emisario de los Reyes Magos, en una cabalgata que ha concluido en el Alcázar. Es precisamente en el recinto amurallado donde el Cartero va a recibir a los niños de la ciudad personalmente el martes 30 de diciembre como el viernes 2 y sábado 3 de enero en un horario de 11 a 14 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

1/76 Imágenes de la cabalgata del Cartero Real de Jerez / Manuel Aranda
