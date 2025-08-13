Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez

Marina Reche ha construido un universo musical en el que explorar la dualidad entre la luz y la sombra -he ahí sus epés ‘Claridad’ y ‘Oscuridad’- y transmitir en cada nota y en cada estribillo un mensaje directo con el que conectar con su público, que ya ha convertido algunas de las frases de sus canciones en títulos de playlists o tatuajes.