Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou

Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez

Una de las voces más prometedoras de la escena pop nacional dejó en la bodega González Byass uno de los momentos más especiales de su gira Lo he intentado Tour.

Esta fue la penúltima fecha de Tío Pepe Festival, que se despedirá hasta 2026 el sábado 16 de agosto con el flamenco contemporáneo y experimental de la cordobesa María José Llergo.

Las imágenes de 'Territorio Jerez' en Tío Pepe Festival

Jerez, 13 de agosto 2025 - 07:41

Marina Reche ha construido un universo musical en el que explorar la dualidad entre la luz y la sombra -he ahí sus epés ‘Claridad’ y ‘Oscuridad’- y transmitir en cada nota y en cada estribillo un mensaje directo con el que conectar con su público, que ya ha convertido algunas de las frases de sus canciones en títulos de playlists o tatuajes.

Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
1/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
2/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
3/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
4/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
5/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
6/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
7/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
8/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
9/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
10/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
11/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
12/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
13/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
14/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
15/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou
Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez
16/16 Las imágenes del concierto de Marina Reche en Tío Pepe Festival en Jerez / Adrián Fatou

También te puede interesar

Lo último

stats