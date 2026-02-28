En directo
Imágenes de la entrega de Premios de Andalucía a los Núcleos Rurales de Jerez
Imágenes de la entrega de Premios de Andalucía a los Núcleos Rurales de Jerez / Miguel Ángel González

El Ayuntamiento de Jerez ha concedido el Premio de Andalucía 2026 a los núcleos rurales del término municipal afectados por las recientes borrascas.

Vídeo: Así suena en Jerez el Himno de Andalucía cantado por niños del coro del teatro Villamarta

