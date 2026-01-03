Imágenes de la gran afluencia de vehículos a los centros comerciales en Jerez
Imágenes de la gran afluencia de vehículos a los centros comerciales de Jerez para las compras de Reyes Magos

Tal y como se esperaba y como sucedió el viernes, esté sábado los centros comerciales de Jerez están abarrotados por las compras de Reyes Magos y la tremenda afluencia de visitantes y vehículos han provocado que algunos accesos quedaran colapsados en las horas de más afluencia, prácticamente desde el mediodía. Ha habido colas en la autovía y la Policía Local ha tenido que multiplicarse para controlar el tráfico.

