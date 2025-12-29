Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda

Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta

El famoso y prestigioso ‘Gran Circo Acrobático de China’, calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, hizo disfrutar este lunes por segundo día consecutivo al público Teatro del Villamarta. El espectáculo fue una exhibición de destreza inigualable que combinó piruetas y equilibrios, malabarismos y ejercicios acrobáticos, además de coreografías perfectamente sincronizadas con música de aires orientales, tal como puede verse en las imágenes.

Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
1/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
2/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
3/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
4/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
5/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
6/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
7/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
8/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
9/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
10/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
11/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
12/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
13/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
14/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
15/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
16/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
17/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
18/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
19/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
20/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
21/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
22/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
23/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
24/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
25/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
26/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
27/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
28/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
29/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
30/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
31/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
32/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
33/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
34/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
35/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
36/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
37/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
38/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
39/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
40/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
41/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
42/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
43/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
44/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
45/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
46/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
47/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
48/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
49/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
50/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
51/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
52/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
53/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
54/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
55/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
56/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
57/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
58/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
59/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
60/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
61/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
62/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
63/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
64/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
65/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
66/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
67/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
68/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
69/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
70/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
71/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
72/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
73/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
74/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
75/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
76/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
77/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
78/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
79/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
80/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
81/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
82/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
83/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
84/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
85/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
86/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
87/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
88/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
89/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
90/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
91/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
92/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
93/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda
Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta
94/94 Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta / Manuel Aranda

También te puede interesar

Lo último

stats