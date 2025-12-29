Imágenes del 'Gran Circo Acrobático de China' en el Teatro Villamarta

El famoso y prestigioso ‘Gran Circo Acrobático de China’, calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, hizo disfrutar este lunes por segundo día consecutivo al público Teatro del Villamarta. El espectáculo fue una exhibición de destreza inigualable que combinó piruetas y equilibrios, malabarismos y ejercicios acrobáticos, además de coreografías perfectamente sincronizadas con música de aires orientales, tal como puede verse en las imágenes.