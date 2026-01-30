Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González

Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez

Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local hacen efectivo los desalojos de los vecinos de las Pachecas, La Corta, El Portal y La Ina. Por la tarde, unos quinientos vecinos pudieron volver a sus casas.

La jornada de hoy ha estado protagonizada por el cumplimiento de desalojo de las casas cercanas al rio Guadalete, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local hacen efectivo los desalojos de los vecinos de las Pachecas, La Corta, El Portal y La Ina. Un equipo de salvamento de Cruz Roja rescata a una perra en Las Pachecas. El nivel del rio se mantiene a la espera de la siguiente borrasca. Quinientos de los vecinos desalojados han podido volver a sus casas en la tarde de hoy.

Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
1/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
2/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
3/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
4/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
5/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
6/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
7/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
8/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
9/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
10/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
11/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
12/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
13/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
14/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
15/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
16/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
17/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
18/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
19/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
20/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
21/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
22/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
23/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
24/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
25/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
26/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
27/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
28/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
29/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
30/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
31/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
32/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
33/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
34/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
35/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
36/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
37/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
38/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
39/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
40/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
41/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
42/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
43/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
44/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
45/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
46/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González
Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
47/47 Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez / Miguel Ángel González

También te puede interesar

Lo último

stats