Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez

La jornada de hoy ha estado protagonizada por el cumplimiento de desalojo de las casas cercanas al rio Guadalete, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local hacen efectivo los desalojos de los vecinos de las Pachecas, La Corta, El Portal y La Ina. Un equipo de salvamento de Cruz Roja rescata a una perra en Las Pachecas. El nivel del rio se mantiene a la espera de la siguiente borrasca. Quinientos de los vecinos desalojados han podido volver a sus casas en la tarde de hoy.