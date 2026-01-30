Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez
Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local hacen efectivo los desalojos de los vecinos de las Pachecas, La Corta, El Portal y La Ina. Por la tarde, unos quinientos vecinos pudieron volver a sus casas.
La jornada de hoy ha estado protagonizada por el cumplimiento de desalojo de las casas cercanas al rio Guadalete, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local hacen efectivo los desalojos de los vecinos de las Pachecas, La Corta, El Portal y La Ina. Un equipo de salvamento de Cruz Roja rescata a una perra en Las Pachecas. El nivel del rio se mantiene a la espera de la siguiente borrasca. Quinientos de los vecinos desalojados han podido volver a sus casas en la tarde de hoy.
1/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
2/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
3/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
4/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
5/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
6/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
7/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
8/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
9/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
10/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
11/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
12/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
13/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
14/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
15/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
16/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
17/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
18/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
19/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
20/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
21/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
22/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
23/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
24/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
25/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
26/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
27/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
28/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
29/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
30/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
31/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
32/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
33/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
34/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
35/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
36/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
37/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
38/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
39/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
40/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
41/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
42/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
43/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
44/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
45/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
46/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González
47/47Imágenes de las zonas afectadas por la crecida del rio Guadalete en Jerez/Miguel Ángel González