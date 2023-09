El imaginario cervantino

LA temática cervantina, con los personajes más destacados de Don Quijote de la Mancha, es un imaginario que en esta zona de la comarca del jerez está poco estudiada.

Un asunto, que creo, bien podría ser objeto de un trabajo de investigación más detallado que está aún por hacer. Aquí lo dejamos planteado.

Nada he encontrado que trate de la presencia de Cervantes, y su Don Quijote, en el etiquetado vinatero.La profesora Cinta Mª Cano Figueroa, en su artículo ‘El Quijote y la publicidad. Una aproximación turística diferente’ (revista Cauce, nº38, 2015) escribe lo siguiente: ‘La presencia de esta figura literaria en diversas piezas publicitarias es muy numerosa, puesto que la simbología que representa conlleva una serie de interpretaciones de gran valor. La estampa del Quijote se asocia a valores destacados como la universalidad, el ingenio, la valentía, el romanticismo, el inconformismo, la honestidad o la justicia, y todos ellos han sido proyectados junto al carácter aventurero de este personaje en diversos formatos a lo largo de los años’.

Por su parte, la historiadora sanluqueña Ana Gómez, en su tomo tercero de La imagen publicitaria del Marco de Jerez, remarca estos aspectos vinculándolos con nuestros vinos: ‘El mito por excelencia de la literatura española es Miguel de Cervantes, cuyo autor ha llegado a constituirse en símbolo de toda la nación, debido a su amplio reconocimiento universal, sobre todo desde la época romántica.

...la figura de Cervantes se halla representada en la publicidad del Marco de Jerez, así como los principales personajes de su obra magna, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, convertidos también en destacados hitos de la mitología hispánica’.

Es conocido el hecho que la Biblioteca Municipal de Jerez posee un importante fondo bibliográfico de ediciones del Quijote, y que en el 2005 estos fondos fueron motivo de una exposición con su pertinente catálogo.

Una calle en Jerez lleva su nombre, como también se pueden encontrar en las poblaciones hermanas de Sanlúcar y El Puerto de Santa María.

A ello se une que un colegio público ostente el nombre de Miguel de Cervantes en su histórica fachada, y su busto, junto al de Shakespeare, adorne el entorno de la plaza del Mercado, en el barrio de San Mateo.

De la etiqueta a la televisión italiana

La Galería del Jerez, de Roberto Amillo, reúne en su sede de la calle Asta una cantidad increíble de documentos variados sobre la publicidad generada por las bodegas del Marco.

Entre ellos un anuncio del Marqués del Mérito anunciando su Xerez-Quina en una revista española de principios de los años `60.

El lema de la campaña publicitaria de la bodega jerezana era ‘Tiene Mérito’, acompañada de un grabado de Don Quijote en el momento de su ‘pelea’ con los molinos de viento que el cree gigantes.

Esta imagen cervantina está tomada de la edición de Saturnino Calleja de inicios del siglo XX, y cuyo autor era el prestigioso ilustrador Manuel Ángel Álvarez (1855-1921).

En la misma página aparece el nombre de la agencia de publicidad que la llevó a cabo: Balena.Marqués del Mérito también tenía en cartera su Gran Ponche Cervantes, registrado en 1903 y 1906. Una textual, y la otra, con un supuesto retrato del escritor, orlado en una planta con diseño modernista.

Una de las más curiosas de esta relación cervantina con los vinos y brandies, es el anuncio televisivo que Pedro Domecq lanzó al mercado italiano a finales de los ‘60 y principio de los ‘70.

El creativo italiano Armando Valcauda, experto en cine animación, dio vida a varias aventuras de don Quijote y Sancho a ritmo de una alegre sintonía, todos bajo el lema I Grandi di Spagna.

Esta casa misma casa jerezana tenía su Full Golden oloroso, con el apelativo de Dulcinea, para el mercado danés.

Como homenaje a las dos figuras más importante del Quijote. Pedro Domecq imprimió en los años 20 del siglo XX carteles con el lema ‘ Las glorias de España’.

Entre las representaciones más curiosas tenemos las de Rainera Pérez Marín con un panel cerámico en el famoso local madrileño Los Gabrieles. El ceramista Enrique Guijo recreó la lucha del hidalgo con los odres de vino en una nave de las bodegas sanluqueñas.

Cayetano del Pino, por su parte, tomó a esos personajes sobre sus cabalgaduras en dos bellas etiquetas para su Sparkling sherry. Champagne Style, extra dry. Es la más antigua de todas.

La figura de don Quijote entre molinos pasa desapercibida en la etiqueta de las Bodegas Russello. A manera de sello lacrado se ve al hidalgo entre molinos.

Mas reciente es la creada por las chicas de Xeco, con el apoyo de Díez Mérito, para su gama de vinos de jerez. Su amontillado y fino muestran combinados los rostros de Shakespeare y Cervantes.

Para su ron Don Q la destilería Guadalete, en El Puerto de Santa María, elabora este destilado bajo la supervisión de la destilería Serralles, de Puerto Rico.

Por último, Hijo de Alejandro Nine, con su Brandy 1600, una composición donde Sancho y su pollino destacan frente ante un Don Quijote en segundo plano. Obra de artista jerezano Manuel Muñoz Cebrián, que firma como Manuel Muñoz; aunque Ana Gómez la atribuye, con dudas, a José Luis Torres.

Un Don Quijote jerezano

Las casas bodegueras del Marco no se olvidaron del insigne escritor, del caballero de la triste figura ni del orondo Sancho Panza, para lanzar sus productos al mercado con estas reconocibles referencias literarias con proyección internacional.

El escritor y sus personajes de ficción fueron utilizados como elementos iconográficos promocionales en las etiquetas, y otros soportes, para vinos y brandies de empresas del sector.

Una treintena de estas etiquetas, a lo largo de un siglo, fueron el distintivo de botellas de prestigiosos productos bodegueros, especialmente los destinados a la exportación.

Así podemos ver que Lustau, tenía un cream select mostrando una celada, y un rare old cream con una bella empuñadura de espada, ambos con el nombre de Don Quixote; la sanluqueña Vinícola Hidalgo un medium sherry con la silueta en negro reproduciendo la escultura de don Quijote existente en la plaza de España de Madrid, obra de Lorenzo Coullaut.

También de Sanlúcar, de Luis Mergelina, es un atractivo cartel para su amontillado Sancho Panza, obra del pintor granadino Isidoro Marín.

Un amontillado, very dry pale sherry of exceptional character, de Magigal (Manuel Gil Galán) lo denominan como Don Quixote, y a un fino, pale and very dry, de Valderrama como Don Q, al que acompaña la silueta dorada de don Quijote a caballo. Vino, este último distribuido en Copenhague.

La relación continua con etiquetas de Manuel Fernández (fino sherry very dry), Bobadilla (fino sherry pale sherry) y Bobadilla y Cia. (cream sherry y fino sherry entre otros). Todos como Don Quijote. Tanto para Alemania como para Inglaterra.

En el Puerto de Santa María se creó en 1866 la bodega Sancho Hermanos, con la que estuvo relacionado el historiador portuense D. Hipólito Sancho. El bello logotipo de la sociedad, registrado en 1908, era un Don Quijote, lanza en ristre, sentado a horcajadas sobre una bota de vino. Hasta la fecha no hemos podido averiguar cuando ni quien lo diseñó. Esta bodega, como A&A. Sancho, lanzo un jerez con el nombre de lugar de origen de Don Quijote, La Mancha.

En esta línea, González Byass pone a uno de sus vinos de exportación para Iberoamérica, Bogotá, Sancho Panza.

En esta proporción aparece el brandy viejísimo Rocinante, de Contero Co., con Don Quijote sobre Rocinante y Sancho sobre Rucio.

Las bodegas de Ruiz de Villegas y su Sherry Pale Dry Don Quijote toma de Gustave Doré el grabado de Don Quijote en el momento de ser llevado a su casa enjaulado.

La silueta en negro de Don Quijote, con escudo, lanza y bacia la vemos en una etiqueta con fondo negro para el brandy Valdespino, que, su vez, A. R. Valdespino, para un Rich Cream Sherry atrae a sus consumidores con ese nombre.

De Soto recurre a una empresa inglesa de diseño para crear una etiqueta con un estilo más moderno. Su sherry fino se publicita con una sinuosa figura del Quijote a caballo, una acuarela a base de machas de colores.

La portuense Luis Caballero contrata a la agencia Victoria, de Barcelona, para unir su coñac Decano con la obra de Cervantes.

Será el propio autor, Cervantes, el que de forma anónima esté presente en un fino (fino sherry pale dry), de García de Velasco, vino para la cadena de tiendas inglesa Waitrose. La etiqueta reproduce en una formal oval el famoso retrato atribuido a Juan de Jaúregui.