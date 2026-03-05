Importante operación de la Policía Nacional en la avenida Cruz Roja de Jerez

La Policía Nacional en Jerez ha llevado a cabo a primera hora de la mañana un importante despliegue en la avenida Cruz Roja de Jerez. Antes de las nueve de la mañana, varios furgones del cuerpo estaban aparcados junto a uno de los chalés de esta vía.

Numerosos agentes, entre ellos miembros de la UIP, han entrado y salido del domicilio en el que, según testigos, se estaría realizando un registro.

De momento, desde la Policía Nacional han confirmado que está en marcha una operación en la ciudad, pero no han concretado aún de qué se trata. No obstante, este tipo de intervenciones, marcadas por la presencia de unidades de élite como la UIP, suelen estar vinculadas a investigaciones de calado, aunque no se ha precisado si guardan relación con delitos contra el patrimonio, tráfico de sustancias o delincuencia organizada.

La presencia de los furgones policiales ha generado una gran expectación entre los vecinos y los conductores que circulaban por esta concurrida avenida a primera hora de la jornada laboral y escolar.