La improvisación será la protagonista de las dos próximas citas de Tío Pepe Comedy en Jerez

Dos hermanos gemelos de Cádiz -los únicos hermanos gemelos del mundo de diferente padre- deciden entrar en una organización para robar una joya y poder salir de la pobreza. Este es el punto de partida de Misión-Improsible, el show con el que (Javi) Aguilera y (Carlos) Mení llegan este domingo, 10 de agosto, al Patio de la Tonelería de las bodegas Tío Pepe en la que será la segunda cita del verano de Tío Pepe Comnedy.

La trama se irá desencadenando con monólogos y parodias, sin faltar la interacción con el público de estos dos genios de la improvisación. El dúo cómico gaditano -procedente de mundos tan entrelazados como la televisión, las artes escénicas y el Carnaval, promete una noche desenfadada dedicada a la carcajada.

Por su parte, el próximo 13 de agosto el humor despegará sin escalas con 'Viaje con nosotros', el espectáculo protagonizado por el inigualable Comandante Lara con una tripulación de lujo: Jesús Tapia y Vicente Ruidos. El público vivirá un desternillante vuelo lleno de situaciones disparatadas a bordo de la aerolínea más gamberra del humor español: AIR Kejöèrsen. Durante el viaje cómico propuesto por el Comandante Lara, los asistentes recibirán instrucciones de seguridad muy peculiares y se sumergirán en un recorrido hilarante “por todo lo que nos hace perder los papeles… y soltar la risa”. 'Viaje con nosotros' llegará al Patio de la Tonelería en su último tramo de gira tras cosechar un rotundo éxito por toda España, con teatros llenos y espectadores encantados. La escala en Jerez -en el histórico entorno monumental de las bodegas Tío Pepe y enmarcada en Veranea en la Bodega 2025- será uno de los momentos más destacados de la gira antes de aterrizar definitivamente. Las entradas para este espectáculo pueden adquirirse en www.veraneaenlabodega.com.