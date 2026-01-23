Impulso a la construcción de 485 viviendas en La Milagrosa en Jerez
El Ayuntamiento adjudica por un millón de euros la terminación de la urbanización del Sector 26 que permitirá dotar de suministro eléctrico a 13 parcelas
Jerez invierte más de 200.000 euros en modernizar la Fundación Centro de Acogida San José
La Junta de Gobierno local ha adjudicado a la empresa Eiffage Energía, S.L.U. las obras de terminación de la urbanización del sector 26 de La Milagrosa, 2ª fase, por importe de 951.644,74 euros y un plazo de cuatro meses. La ejecución de estas obras, que darán comienzo en fechas próximas una vez se formalice el contrato, permitirá dotar de servicio eléctrico a 13 parcelas incluidas en este sector que aún no están construidas o se encuentran en proceso de construcción, sumando entre todas una edificabilidad de 43.670 metros cuadrados, y con capacidad para un número aproximado de 485 viviendas.
Para la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, se trata de una actuación de gran importancia para este sector - situado en la margen derecha de la Carretera de Cortes, en su encuentro con la avenida Juan Carlos I - ya que posibilitará que un número importante de parcelas edificables cuenten con la correspondiente electrificación, “un requisito básico para el desarrollo de proyectos -en este caso de carácter residencial – y para que las nuevas viviendas que se están construyendo actualmente o que se edificarán en un futuro dispongan de todos los servicios e infraestructuras necesarias para su puesta en uso”.
Así pues, y en palabras de la delegada municipal, con esta actuación “el gobierno local sigue avanzando en su propósito de impulsar el desarrollo urbanístico de zonas de Jerez para facilitar la puesta a disposición de suelo finalista destinado a la construcción de viviendas, contribuyendo de esta forma a dinamizar la actividad del sector de la promoción residencial y el crecimiento económico en la ciudad”.
Tal y como ha recordado, el proyecto de urbanización del sector 26 de La Milagrosa constaba de tres fases; las dos primeras tuvieron como objeto la urbanización de las parcelas edificables y de equipamiento público, mientras que la tercera, aún sin desarrollar, va destinada a la creación de un parque público.
Cabe recordar también que la urbanización de la primera y la segunda fase fue ejecutada en su momento, quedando únicamente pendiente la electrificación de las citadas parcelas edificables; por tanto, con estas obras de terminación se completa la urbanización, culminando el desarrollo urbanístico de estas dos primeras fases.
