Impulso a la construcción de 485 viviendas en La Milagrosa en Jerez

La Junta de Gobierno local ha adjudicado a la empresa Eiffage Energía, S.L.U. las obras de terminación de la urbanización del sector 26 de La Milagrosa, 2ª fase, por importe de 951.644,74 euros y un plazo de cuatro meses. La ejecución de estas obras, que darán comienzo en fechas próximas una vez se formalice el contrato, permitirá dotar de servicio eléctrico a 13 parcelas incluidas en este sector que aún no están construidas o se encuentran en proceso de construcción, sumando entre todas una edificabilidad de 43.670 metros cuadrados, y con capacidad para un número aproximado de 485 viviendas.

Para la delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, se trata de una actuación de gran importancia para este sector - situado en la margen derecha de la Carretera de Cortes, en su encuentro con la avenida Juan Carlos I - ya que posibilitará que un número importante de parcelas edificables cuenten con la correspondiente electrificación, “un requisito básico para el desarrollo de proyectos -en este caso de carácter residencial – y para que las nuevas viviendas que se están construyendo actualmente o que se edificarán en un futuro dispongan de todos los servicios e infraestructuras necesarias para su puesta en uso”.

Así pues, y en palabras de la delegada municipal, con esta actuación “el gobierno local sigue avanzando en su propósito de impulsar el desarrollo urbanístico de zonas de Jerez para facilitar la puesta a disposición de suelo finalista destinado a la construcción de viviendas, contribuyendo de esta forma a dinamizar la actividad del sector de la promoción residencial y el crecimiento económico en la ciudad”.

Tal y como ha recordado, el proyecto de urbanización del sector 26 de La Milagrosa constaba de tres fases; las dos primeras tuvieron como objeto la urbanización de las parcelas edificables y de equipamiento público, mientras que la tercera, aún sin desarrollar, va destinada a la creación de un parque público.

Cabe recordar también que la urbanización de la primera y la segunda fase fue ejecutada en su momento, quedando únicamente pendiente la electrificación de las citadas parcelas edificables; por tanto, con estas obras de terminación se completa la urbanización, culminando el desarrollo urbanístico de estas dos primeras fases.