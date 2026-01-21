Jerez invierte más de 200.000 euros en modernizar la Fundación Centro de Acogida San José

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la Fundación Centro de Acogida San José, ha ejecutado durante el ejercicio 2025 un programa integral de modernización de la Residencia San José, con una inversión total de 206.279,76 euros destinada a climatización y renovación de equipamiento sociosanitario.

Las obras ejecutadas responden "a la voluntad municipal de garantizar condiciones óptimas de habitabilidad, confort térmico y atención especializada, adecuando las instalaciones a los estándares exigibles en centros de esta naturaleza y mejorando de forma sustancial el bienestar de las personas residentes".

La Fundación ha impulsado estas actuaciones "priorizando las necesidades reales del centro y atendiendo a criterios de eficiencia, transparencia y control presupuestario, en coherencia con una gestión orientada al interés general y a la dignidad de usuarios y usuarias", ha asegurado el gobierno local en nota de prensa.

En el ámbito de climatización, se ha procedido a la adquisición e instalación de nueva maquinaria en zonas comunes y habitaciones, garantizando condiciones térmicas adecuadas durante todo el año.

Asimismo, se ha ejecutado un contrato de suministro de equipamiento ortopédico y mobiliario clínico que ha permitido incorporar al centro los siguientes elementos: 32 camas de carros, 8 camas bariátricas, 60 sillones relax, 4 grúas de bipedestación, 60 mesas de noche sin balda y 38 mesas de noche con balda. Esta dotación refuerza de manera directa la capacidad asistencial ante distintos grados de dependencia y mejora las condiciones de trabajo del personal.

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, subraya que “esta inversión materializa nuestro compromiso con la calidad de vida y la dignidad de las personas mayores, y consolida la Residencia Centro de Acogida San José como un recurso asistencial de referencia”, reivindicando que “estamos atendiendo una demanda histórica con rigor, planificación y vocación de servicio público”.

La delegada manifiesta que “el bienestar de las personas mayores constituye una prioridad institucional, atendiendo a su especial vulnerabilidad y por eso tenemos que garantizar que reciban la atención, el respeto y la dignidad que merecen”.