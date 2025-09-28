Incendio en una casa abandonada calle Juana de Dios Lacoste

Efectivos del cuerpo de bomberos del parque de Jerez, con apoyo de compañeros de El Puerto, tuvieron que sofocar en la noche del pasado sábado 27 de septiembre un incendio originado en una casa abandonada de la calle Juana de Dios Lacoste. El suceso se originó en torno a las diez de la noche cuando vecinos alteraron de la humareda que en ese momento salía de dicha vivienda, concretamente la número 14, que hace esquina con la calle Almenillas.

Las llamas habían comenzado a expandirse por toda la casa, afectando especialmente a la planta baja y a todas las vigas y forjados de la primera planta y cubierta, un hecho que provocaba el riesgo de derrumbe de la misma.

Tras un rastreo por toda la vivienda, los bomberos, en colaboración con agentes de la Policía Nacional, comprobaron que no había nadie en su interior, por lo que se procedió a la extinción del mismo, que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada. Esta misma mañana otro camión del parque de Jerez se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para volver a refrescar la zona, tratando así que no se reavivará.

En total, se desplazaron a la vivienda cinco vehículos: autobomba urbana ligera (P-53), autobombas urbanas pesadas (U-40 y U-41), autobomba rural pesada (R-32) y vehículo de mando (M-51), y 10 efectivos del cuerpo de bomberos.

Los vecinos de la zona han reconocido a este Diario que dicha casa, abandonada desde hace años, era un lugar habitual de encuentro de ocupas, que en más de una ocasión habían generado problemas en la zona.