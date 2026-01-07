Incendio en una vivienda en la calle Cantarería de Jerez

Cuatro vehículos y hasta un equipo de ocho bomberos acudieron al aviso de un incendio la madrugada de este miércoles en una vivienda de la calle Cantarería. A la llegada de los efectivos, comprobaron que en el patio de vecinos estaba ardiendo "una estancia que contiene una cocina" y proceden a su extinción y posterior ventilación. Afortunadamente, no hay más daños materiales en viviendas o estancias colindantes, ni daños personales.