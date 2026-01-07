Incendio en una vivienda en la calle Cantarería de Jerez
El fuego estaba en una estancia que daba al patio de vecinos
Bomberos de Jerez participan en el complejo rescate de una persona en el canal de la 'Carretera del Plástico'
Cuatro vehículos y hasta un equipo de ocho bomberos acudieron al aviso de un incendio la madrugada de este miércoles en una vivienda de la calle Cantarería. A la llegada de los efectivos, comprobaron que en el patio de vecinos estaba ardiendo "una estancia que contiene una cocina" y proceden a su extinción y posterior ventilación. Afortunadamente, no hay más daños materiales en viviendas o estancias colindantes, ni daños personales.
También te puede interesar
Lo último