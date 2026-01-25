'Influencers' respaldan la candidatura de Jerez Capital Europea de la Cultura en la Pasarela Flamenca

En el último día de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026, que se está celebrando desde el pasado jueves, se ha celebrado un acto para mostrar el respaldo de este evento a la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura en 2031. En este apoyo han participado una decena de 'influencers' de la moda flamenca, acompañadas de varias diseñadoras que han participado en la actual edición de la pasarela y de cuatro escuelas de baile de Jerez Este acto se ha realizado dentro de 'Innova Flamenca’, zona novedosa en esta edición de la Pasarela Flamenca y destinada a la vanguardia tecnológica y su relación con el mundo de la moda.

Con este acto, se pretende que tenga un eco en redes sociales por parte de las 'influencers' que se encargarán de proyectar la imagen de Jerez entre sus numerosos seguidores, consiguiéndose un gran alcance en la promoción de la candidatura jerezana. De esta manera, los valores y objetivos que defiende la candidatura a ‘Capital Europea de la Cultura’ se difundirán internacionalmente en redes sociales, pudiendo llegar potencialmente a 1.910.000 seguidores y compartiendo el impacto mediático que ofrece la Pasarela Flamenca.

Las influencers presentes en este acto son: Claudia Alfaro (‘Entre cirios y volantes’) con 69.800 seguidores; Natalia Rodríguez (‘Flamencas’) con 134.000 seguidores; Andrea Gómez (‘De volantes y arte’) con 68.700 seguidores; Delia Orcha con 69.400 seguidores; Margarita de Guzmán (‘Invitada ideal’) con 847.000 seguidores; Patricia Nakib (‘Flamencas y Volantes’) con 116.000 seguidores; Raquel Catalán (‘Adiclook Raquel’) con 454.000 seguidores; Susana Rodríguez (‘Acento artesano’) con 27.000 seguidores; Nuria Cabrera (‘El diario de Nuny’) con 43.200 seguidores y Ana Manzano (‘Flamenca Power’) con 81.800 seguidores.

En el evento, la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, agradeció la implicación y el compromiso de la Pasarela Flamenca con la cultura y el futuro de la ciudad y resaltó que este despliegue en redes sociales permitirá que la marca Jerez se posicionen de manera global, aprovechando las sinergias de un sector, el de la moda flamenca, que combina tradición, artesanía y modernidad.

García-Pelayo subrayó que “la alianza entre la Pasarela y la‘candidatura a Capital Europea de la Cultura "encontrará un eco sin precedentes en el ecosistema digital”. Acto seguido, indicó: "Su respaldo a la Capitalidad Cultural 2031 es una muestra de que, cuando caminamos juntos, podemos llegar más lejos".

La candidatura ha estado muy presente en este evento dado que, durante los 36 desfiles realizados, se ha proyectado un vídeo promocional de #Jerez2031. También se ha instalado un estand en la zona expositiva del evento y se ha realizado un esfuerzo para ponerla en conexión con los numerosos expertos e influencers presentes para cubrir sus actividades.

Durante los cuatro días de la Pasarela, distintos diseñadores han recibido también al término de sus desfiles un distintivo con la candidatura y los asistentes han tenido la ocasión de conocer, contactar y apoyar a la candidatura mediante la firma del Manifiesto de Adhesión o por medio de la descarga de QR para facilitar el seguimiento en las distintas redes sociales de la misma.