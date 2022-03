“La información está en la calle y no en las redacciones”

¿Su infancia son recuerdos del barrio de San Pedro? ¿Quiénes formaban el paisanaje humano de sus calles en aquellos años de su niñez?

Yo nací en la calle Antonia de Dios y hasta que murió mi padre en febrero de 1977, hace ahora 45 años, me críe en un barrio muy distinto al actual, donde la gente fluía constantemente, lleno de negocios y de vida. Jugábamos en la calle durante todo el día y el barrio estaba lleno de niños.

¿Llegó a conocer el mítico bar Bizcocheros, conocido como El Perla?

Por supuesto que sí. “El Perla” era uno de los centros neurálgicos del barrio, allí cada noche iba mi padre, cuando cerraba en la confitería, a confraternizar con los habituales contertulios y yo cada vez que podía me acercaba, para escuchar a aquellas personas de las que tanto aprendía.

¿La confitería Hermanos Perea de la calle Mesones ha de ser considerada patrimonio inmaterial de la intrahistoria jerezana?

Creo que sí. En muchas ocasiones he pensado que mi familia merece un homenaje en esta ciudad, por la alegría que han repartido durante tantos años y sobre todo la calle Mesones, que para muchos era conocida como la calle de los Hermanos Perea. La imagen de mi padre primero y mi madre después en la puerta de mi confitería, la siguen recordando la gran mayoría de los niños jerezanos de entonces.

¿Piensa que debería ver la luz una publicación libresca que inmortalice todos los negocios clásicos jerezanos de la década de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta?

Es fundamental conocer de dónde venimos y a dónde vamos. El mirar al pasado siempre es bonito y por lo tanto debería quedar recogido de alguna forma esos maravillosos años, donde con tan poco éramos tan felices.

¿Cómo nace en usted la vocación por el oficio periodístico?

Pues no lo sé. Quizás en el Bar El Perla, donde siendo un niño me codeaba con aquellos veteranos periodistas de La Voz del Sur y a la vez escuchando la radio, desde niño me gustó la radio, para mí el medio más maravilloso que existe, el que te hace soñar. Escuchando la radio cierras los ojos y te imaginas todo, algo maravilloso.

¿Antes el periodista de raza tenía que patearse la calle para toparse de bruces con las primicias, con el reporterismo de autor, con la inmediatez de la noticia?

Pues claro, pero ojo, que ahora también. La información está en la calle, no en las redacciones. Siempre me gustó y me sigue gustando salir a la calle, hablar con la gente y enterarte de lo que sucede. Después hay que trabajar la información, pero primero hay que “currársela”.

¿El periodista del siglo XXI ha de reinventarse en una especie de hombre orquesta que maneje la buena escritura, los excelentes contactos, el diseño gráfico, una formación transversal de varias disciplinas e incluso hasta un sentido empresarial del propio trabajo que personalmente genera?

Es complicado, sobre todo para los que ya peinamos canas o no tenemos ni que peinarnos, pero hay que estar todo el día aprendiendo y sobre todo no decir que no a nada. Hay que formarse todos los días.

¿Qué futbolistas jugadores de equipos jerezanas admiraba usted en sus primeros años radiando partidos a pie de campo?

Yo tengo recuerdos de muchos jugadores, antes de entrar en la radio, para mí el mejor jerezano que conocí fue Antonio Vega. Ya después trabajando hubo una gran presencia de jugadores de Jerez en aquellos años, como Antonio Torres, Juanito Moreno, Queco, Carlos Osma y muchos más. Y de los de fuera me quedo con uno Dante Adrián Sanabria, un auténtico lujo haberlo tenido en Jerez y haberlo conocido.

¿Qué diagnóstico haría del estado actual del fútbol jerezano?

Nunca se debería haber llegado a la situación que estamos. Ojala esto algún día cambie, porque así es difícil que el futbol jerezano vuelva a ser grande.

¿Qué cree que sobra y falta en nuestra sociedad jerezana?

Por supuesto creérnoslo. Jerez tiene un gran potencial en todos los campos, lo ha demostrado históricamente y hay que volver a ser grandes. Nos sobran derrotistas, que solo saben poner palos a las ruedas.

De cara a cofradías y Semana Santa, ¿la Rotonda de los Casinos constituye un recuerdo inviable a día de hoy?

Totalmente y más ahora con los planes de seguridad que existen.

¿Ha pensado alguna vez presentarse a hermano mayor de su Hermandad o a presidente del Consejo de la Unión de Hermandades?

En principio no. Solo si me necesitaran daría un paso adelante. Pero creo que puedo desempeñar mi labor en este mundo desde la esfera de comunicador.

¿Qué mensaje desearía transmitir a los jerezanos de cara a la próxima Semana Santa?

Que la disfruten, que va a ser la mejor Semana Santa de sus vidas.