En las últimas horas han ingresado en el hospital de Jerez dos pacientes positivos de Covid-19, informaron a este medio fuentes sanitarias. Ambos se encuentran ingresados en la planta de Infecciosos del centro sanitario de la avenida Reina Sofía.

De otro lado, cabe destacar que fuentes sanitarias han añadido que en las últimas 24 horas varias personas acudieron de madrugada al departamento de Urgencias, si bien tras ser reconocidos se les informó de la necesidad que tenían de pasar la cuarentena en sus domicilios. A partir de dicho momento el seguimiento se realizará por vía telefónica por personal sanitario de los servicios de Salud de la Junta de Andalucía. En caso de que su estado empeorara o mostraran síntomas de la enfermedad que necesitaran tratamiento médico serán ingresados en el centro sanitario.

En estos momentos, y según los datos aportados por la Junta de Andalucía este domingo, que no contemplan los últimos casos, Salud sigue considerando que en la ciudad hay dos brotes activos, uno de ellos en la barriada del MOPU.

A nivel provincial, Cádiz mantiene tres hospitalizaciones, las cuales se elevarían a cinco con los dos casos detectados y necesitados de tratamiento médico directo en Jerez.

Afortunadamente, ningunas de estas hospitalizaciones ha necesitado de los servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Igualmente, estos nuevos casos de los que informa este medio elevarían a diez los nuevos casos confirmados por pruebas PCR.

Jerez está siendo la localidad más afectada por los rebrotes tras Sanlúcar de Barrameda y la Villa de Rota.

De otro lado, la Junta de Andalucía informa que, actualmente, hay 60 pacientes confirmados con Covid-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 9 se encuentran en UCI. Dichos casos, con los dos de Jerez serían al menos 62 sin contar los que pudiesen haberse detectado en el resto de la comunidad en las últimas 24 horas.

Tristemente, tras un mes sin contagios en la ciudad, los casos han vuelto a incrementarse aunque todo hace indicar que la enfermedad no ataca con tanta virulencia como en los pasados meses de marzo y abril. No en vano, muchos de los contagiados no están padeciendo la enfermedad.