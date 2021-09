"El inicio de curso pasado fue caótico, este año todo está más controlado"

Aunque la vuelta a las aulas no será oficial hasta el próximo viernes, los centros educativos de la ciudad trabajan desde principios de mes en poner todo en orden para esa fecha concreta. Son días de mucho ajetreo, de intensa actividad y de planificación de un curso que vendrá marcado un año más por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió el pasado año, en el que la incertidumbre y los cambios establecidos por la administración a última hora llevaron a los centros a una enorme tensión con motivo del inicio escolar, en este curso 2021/22 todo es diferente.

"Estamos en pandemia y eso no se nos puede olvidar, pero este año no tiene nada que ver con el pasado, que fue caótico", explica Isabel Reina, directora del CEIP Ciudad de Jerez. "El año pasado además, estábamos todos los docentes sin vacunar y no sabíamos cómo iba a evolucionar la pandemia. Afortunadamente, al menos en este centro y en la gran mayoría, no hubo apenas contagios, porque tanto las familias como los niños, y por supuesto la comunidad educativa, han puesto mucho de su parte para ello".

Este centro jerezano trabaja estos días en ultimar todos los detalles con vistas al inicio del curso este viernes y para ello "seguimos el mismo protocolo con el que terminamos el curso anterior, es decir, con distancia de separación entre alumnos, diferentes accesos y distintos horarios, y mucha higiene y desinfección. El trabajo está hecho del año pasado, pero debemos seguir alertas porque nuestros niños no se han vacunado, no pasa como en Secundaria que sí les han puesto las vacunas".

Con respecto al pasado curso, "todo seguirá igual, eso no ha cambiado", si bien "seremos un poco más flexibles en algunas cosas, pero sin bajar la guardia. Por ejemplo, el año pasado no permitíamos que los niños salieran al patio, y este año sí lo harán". Además, "según nos indica la normativa, este año permitiremos que los niños se unan en clase para hacer trabajos cooperativos".

El pasado año "no tuvimos apenas incidencia, el colegio funcionó muy bien y las familias estuvieron muy comprometidas con el protocolo, aceptando muy bien las normas".

La directora reconoce que el inicio escolar del pasado año "fue muy duro, teníamos mucha presión y a veces nos daba la sensación de estar solos, porque teníamos presión del alumnado, de las familias y de los propios docentes, que tenían miedo. Fue un año complicado, pero bueno, gracias al trabajo de todo lo supimos sacar adelante".

Planificar y poner todo en orden

Desde el pasado día 1 de septiembre, los docentes trabajan a destajo en sus respectivos centros. A falta de que lleguen los refuerzos Covid, los claustros preparan el nuevo curso, organizando cada clase, asignando cada docente a cada grupo y realizando labores colectivas de planificación académica. "Aquí ya hemos tenido la reunión con los padres de Infantil de 3 años, que se incorporan al cole este año, y también con los que pasan a Primaria, que para ellos supone un cambio importante", asegura Isabel Reina, directora del centro.

"Aquí hacemos de todo, nos gusta nuestro trabajo", apunta Reina mientras dialoga con Jesús, profesor de Educación Física que estos días pinta todas las líneas del patio. "Es algo importante porque las clases tienen que estar divididas cuando salimos al patio, es algo que exige el protocolo", interviene el responsable de Educación Física, que a su vez desinfecta todo el material deportivo de cara al comienzo escolar.

Justo enfrente Paco, el portero del colegio, se apresura para preparar el patio de Infantil. Va de un lado para otro con cubo en mano sin parar. "Es muy apañado", apunta la directora, "estamos encantados con él".

Al otro lado del centro, en la segunda planta, encontramos al departamento de Orientación, donde logopedas y PTIS preparan la vuelta a clase. "Cada uno de ellos se reúne con los tutores para ver qué necesidades educativas requiere cada alumno", recalca Isabel Reina.

Se respira buen ambiente y todos asumen su labor con entusiasmo. En una de las clases, Antonio, secretario del centro, coloca los pupitres calculando con firmeza la distancia entre cada fila. "Si caben seis, mejor, si no, no pasada nada, las clases son amplias", dialoga con un compañero.

"En los primeros días establecemos cómo va ser el curso a través de un claustro informativo. Nos reunimos y los profesores nos cuentan qué interés tienen. Aunque ya tienes una idea formada, me gusta escuchar a los compañeros y sobre eso decidir", asegura Isabel Reina. "A partir de ahí, cada departamento se reúne con sus compañeros y comienzan a sacar material y a distribuir el curso".

Todo está preparado pues para que el próximo viernes a las 10 de la mañana, los alumnos del Ciudad de Jerez vuelvan a las clases en un curso que una vez más estará marcado por el coronavirus.