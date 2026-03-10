Javier Mariscal abre 'Trayectorias 14' de la Escuela de Arte de Jerez

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez ha iniciado este martes 'Trayectorias 14', sus jornadas de arte y diseño, que se celebrarán hasta el 12 de marzo. Javier Mariscal, Premio Nacional de Diseño (1999), creador del famoso Cobi de Barcelona 92 y codirector de Chico y Rita, filme ganador de un Goya y nominado a los premios Oscar, ha sido el encargado de la inauguración de esta nueva edición con un extenso recorrido por las artes visuales. La mañana se completará con el taller sobre positivado en B/N del fotógrafo Jesús Rodríguez de Medina. Por la tarde, Arriate Studio, equipo de animación y VFX, expondrá sobre su evolución profesional en producciones para Apple TV o HBO, y completará su presencia con un taller de creación de personajes. El día culminará con la inauguración de la exposición 'Cádiz, estación del libro' de Emilio Gil y José Mª Cortes, a las 19:30 horas, en el Aula 1, sala de exposiciones de la escuela, donde se podrá contemplar el uso del collage en una imaginaria línea de metro gaditana.

El miércoles 11, el fotógrafo documental Manuel Naranjo abrirá la mañana para mostrar sus proyectos para medios como El País, Rolling Stones o Forbes, entre otras muchas publicaciones. Ivan Hristov hablará sobre comunicación, creatividad y gestión estratégica de marca y el reconocido diseñador de moda Álvaro Calafat explicará los entresijos de sus prestigiosas colecciones fusión del ámbito artístico con la funcionalidad. El miércoles se cerrará con el taller de interiorismo artístico del Estudio EEBA.

El último día, 'Trayectorias' contará con el multipremiado arquitecto Raúl Almenara para hablar de sus diseños publicados en The New York Times, TVE o AD100, entre otros, y el ilustrador Francisco Leiva detallará las claves de la investigación dibujística en el ámbito proyectual. Las jornadas se cierran con el taller y ponencia del alfarero Alfonso Hidalgo, Premio Artesanía de Andalucía y con el trabajo de la artista multidisciplinar Irene Molina, ganadora del Premio BMW.