Innova Flamenca, novedad de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez con desfiles de Fiona Ferrer e Iván Campaña

La Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026 presenta Innova Flamenca, un ecosistema creativo que nace para dar visibilidad a la moda contemporánea de inspiración flamenca, sostenible y de corte vanguardista.

"Lejos de replicar códigos tradicionales, este espacio conceptual se plantea como una plataforma de talento donde el flamenco actúa como punto de partida, no como límite", señala la organización en un comunicado.

El proyecto cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Jerez y la colaboración del conocido Tabanco El Pasaje, reforzando el vínculo entre innovación, ciudad y cultura local.

Firmas invitadas en la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026

Como muestra del carácter experimental y de alto nivel de esta iniciativa, Innova Flamenca contará con la participación de destacados nombres del diseño y la moda nacional. La cita será el próximo miércoles 21 de enero a las 20:30 horas en la Bodega González-Byass, momento en el que la pasarela acogerá las propuestas de este exclusivo elenco.

La empresaria y diseñadora Fiona Ferrer presentará su colección en este espacio, sumándose a un cartel que incluye también al reconocido diseñador onubense Iván Campaña y a las firmas La Parrala y Flamenka.

Aunque los detalles de cada colección se mantienen en secreto, todas las propuestas compartirán un denominador común: una inspiración flamenca reinterpretada desde códigos contemporáneos. Su presencia refuerza el objetivo de Innova Flamenca de servir como escenario para creadores que entienden la moda como un lenguaje universal, capaz de fusionar raíces, texturas y volúmenes flamencos con una visión global y actual.

Viernes 23 de enero: sostenibilidad y formación

Dentro de la programación multidisciplinar que integra Innova Flamenca, la jornada del viernes 23 de enero se erige como un punto de encuentro para el debate y la exhibición de nuevas prácticas responsables en la moda. Alineada con su filosofía de laboratorio creativo, la mañana comenzará a las 12:00 horas con la conferencia “La piel como material del futuro”, impartida por Javier Gallego de Movex (Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía), quien profundizará en cómo la innovación y la sostenibilidad están redefiniendo el uso de este material noble.

A continuación, a las 13:00 horas, el espacio cederá el protagonismo al talento emergente con un Desfile de Moda Sostenible a cargo del alumnado del IES Pablo Picasso. Esta cita no solo visibiliza el trabajo de las nuevas generaciones, sino que reafirma el compromiso de la pasarela con la formación y la integración de la conciencia ecológica desde la base del proceso creativo.

Domingo 25 de enero: Lunares y Compás

La programación de Innova Flamenca se completará el domingo 25 de enero con el ciclo “Lunares y compás”, una jornada dedicada al baile que subraya el carácter vivo y multidisciplinar del espacio. Desde por la mañana hasta la tarde, diferentes centros y escuelas locales mostrarán su arte, integrando la danza como parte de la experiencia cultural de la pasarela, siendo el orden de actuación el siguiente: a las 11:00 horas actuará el Centro de Baile Jerez, a las 12:00 horas será el turno de la Escuela de Flamenco Carmen Moncada, a las 13:00 horas presentará su propuesta la Escuela de Baile María José Franco, a las 16:00 horas intervendrá la Escuela de Flamenco Chiqui de Jerez y, como cierre de la jornada, a las 18:00 horas actuará la Escuela de Baile María José Jaén.

Este broche final, donde la moda convive de forma natural con el baile en vivo, integra la esencia del ambiente jerezano dentro del propio concepto vanguardista de la pasarela.