Raquel Revuelta, Fernando Jiménez e Israel Fernández, Premios Alma Flamenca de la Pasarela Flamenca Tío Pepe 2026

La organización de la Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez da a conocer los premiados de los Premios Alma Flamenca 2026: la empresaria Raquel Revuelta, el bailaor jerezano Fernando Jiménez y el cantaor Israel Fernández.

Desde su creación, estos galardones reconocen la labor de profesionales que, desde distintos ámbitos, contribuyen a potenciar y difundir la industria del flamenco, la cultura, el arte y la proyección de Jerez. En esta nueva edición, el reconocimiento pone el foco en tres perfiles que representan la continuidad de la raíz, la evolución creativa del cante y el impulso empresarial que sostiene y amplifica el ecosistema cultural y creativo vinculado a lo flamenco.

Premiados 2026

Raquel Revuelta.

Raquel Revuelta (empresaria y exmodelo, Sevilla). El galardón pone en valor su contribución al desarrollo y profesionalización del sector, entendiendo la moda flamenca como un patrimonio vivo que también se construye desde la gestión, la formación y la creación de plataformas de difusión. Su trayectoria pública es reconocida por su perfil mediático y empresarial, con una carrera vinculada a la moda y la comunicación desde finales de los años 80.

Fernando Jiménez. / PACO BARROSO

Fernando Jiménez (bailaor, Jerez). La distinción reconoce la pureza de su baile y una madurez artística que lo sitúan entre los talentos emergentes con mayor proyección. Con sello jerezano, su baile combina compás, templanza y una interpretación directa, sin artificios, que hace patente su identidad sobre el escenario.

Israel Fernández.

Israel Fernández (cantaor, compositor y músico, Toledo). El premio subraya su innovación musical desde el respeto a la tradición, destacándolo como un artista capaz de dialogar con lo contemporáneo sin perder el pulso del cante. Medios de alcance nacional lo describen como una de las grandes voces del flamenco actual, remarcando tanto su autenticidad como su capacidad de abrir el género a nuevos públicos.

Los Premios Alma Flamenca se consolidan así como un reconocimiento transversal, alineado con la vocación de la pasarela de tender puentes entre arte, industria y ciudad, y de situar a Jerez como un punto de encuentro para creadores, profesionales y público especializado. La entrega de estos galardones tendrá lugar el jueves 22 de enero, al término del desfile de Flamenka, que dará comienzo a las 21.00 horas.