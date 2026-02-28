La instalación de los toldos en el patio de Infantil del Gloria Fuertes será "inminente"

La delegada de Educación, Nela García, ha visitado el CEIP Gloria Fuertes para acompañar a su alumnado y equipo directivo durante la celebración de las actividades culturales organizadas con motivo de la semana del Día de Andalucía.

Al mismo tiempo, esta visita ha tenido la finalidad de supervisar las recientes mejoras efectuadas por el Ayuntamiento de Jerez en el centro educativo con carácter de emergencia a consecuencia de los últimos temporales de lluvia y viento que azotaron a la ciudad desde finales de enero a mediados de febrero. En este caso, las intervenciones se han centrado en la reparación del daño ocasionado por el desprendimiento de parte del revestimiento de un techo en uno de los pasillos y también en la renovación de cableado eléctrico.

Además, uno de los anuncios destacados que ha realizado la delegada en esta visita ha sido el inicio inminente de la instalación de los toldos en la zona del patio de infantil para favorecer el bienestar de los más pequeños y pequeñas: “ahora se va a empezar a instalar también los toldos en la zona del patio de infantil. Es verdad que esos toldos tenían que haber estado puestos entre enero y febrero, pero la ejecución del proyecto va con un poco de retraso debido a las inclemencias meteorológicas”.

Por otro lado, García también ha comprobado la ejecución de otras intervenciones de pequeño formato que han tenido lugar en estas instalaciones y que se corresponden con el mantenimiento continuo del recinto, formado por varios edificios, indicando que “vamos realizando todas las actuaciones que se van necesitando”.

En este sentido, la delegada ha afirmado que “se ha actuado de manera más profunda en uno de los edificios, dejándolo en perfecto estado para muchísimos años” y ha remarcado el “firme compromiso que el Ayuntamiento tiene con todos los centros educativos públicos a la hora de asumir el mantenimiento de las instalaciones” con la finalidad de garantizar espacios de trabajo cómodos y seguros para que la enseñanza se pueda impartir en las mejores condiciones.